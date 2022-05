Királyi hivatalnok sírjára bukkantak a Dzsószer-piramisnál

Egy lengyel-egyiptomi régészeti misszió királyi hivatalnok sírjára bukkant az egyiptomi Szakkaránál – számol be a Heritage Daily. A férfi Uszerkaré fáraó idején szolgált. Az uralkodó a VI. dinasztia második fáraója volt, aki az időszámítás előtti 24-23. század fordulóján, néhány évig ült Egyiptom trónján. Uralkodásáról nem sokat tudunk, de a feltételezések szerint a palota őreivel egy háremösszeesküvést szervezett Teti fáraó ellen, így szerezte meg a hatalmat.

A szakértők egy kápolnát tártak fel, amikor megtalálták a temetkezési aknát. Az előkerült domborművek egy Mehczeczi nevű hivatalnokot mutatnak be, aki a királyi birtokok igazgatásáért volt felelős. A férfi hozzáfért a fáraói levéltár titkaihoz, ami azt sugallja, hogy már a közzététel előtt is láthatta a kancellária dokumentumait. A kápolnát nem fejezték be Mehczeczi haláláig, falain áldozati állatok vázlatai láthatóak.

A nyughely a Dzsószer-piramist körülvevő hatalmas, szögletes árok keleti részén fekszik. Az árkot több száz évvel Dzsószer halála után is használták, ma viszont nagy részét törmelék és homok borítja.

Kamil O. Kuraszkiewicz, a Varsói Egyetem munkatársa szerint eddig csak a kápolna homlokzatát tárták fel, a többi résznél a munkát a következő szezonban kezdik meg. Mint hozzátette, Mehczeczi kiváló mesterembereket tudott felfogadni, akik lenyűgöző domborműveket készítettek számára. A csapat azt tervezi, hogy a következő idényben megvizsgálja a kápolna alatti területet is, hogy kiderítsék, kifosztották-e a sírt.