A világ első hosszú távú utazása autóval

Bertha Benz 1849. május 3-án született Cäcilie Bertha Ringer néven, aki döntő szerepet játszott az autók fejlesztésében. Élete során amennyire csak tudta, mindig támogatta férjét, Karl Benzt, akihez hasonlóan szilárdan hitt az autómobilok jövőjében.

Ambiciózus, kíváncsi és éber szellemű nőként Bertha Benz nagy érdeklődést mutatott a technológiai újítások iránt. Talán ezért is fordította fel életét alapjaiban, amikor 1869. június 27-én találkozott Karl Benz mérnökkel az Eintracht társasági klub által szervezett kiránduláson, és akivel együtt azután nagy, akkoriban világrengetőnek számító terveket szőttek. Közös jövőjük első lépcsőjeként 1872. július 20-én összeházasodtak a németországi Pforzheimben. Bertha Benz ezután óriási elszántsággal és nem utolsó sorban tehetséggel segített férjének megvalósítani elképzelését: egy motor hajtotta, ló nélküli kocsit. Támogatta terve műszaki megvalósításban, miközben megosztotta vele saját ötleteit, majd újra és újra segített a gyakorlatban kipróbálni azokat. A házaspár 1879 szilveszterén először hozta működésbe a kétütemű motort – írja a Mercedes-Benz Group hivatalos online oldala.

Ha kellett, a kalaptűjével megtisztította az eltömődött üzemanyagvezetéket, és a harisnyakötőt használta szigetelőanyagként Forrás: Wikimedia Commons/Dr. Carl Benz Autómúzeum

Bertha Benz már házasságuk előtt, a gazdaságilag bizonytalan, korai években arra használta a hozományát, hogy megmentse vőlegénye első cégét, és később többször is határozottan felszólalt a kételkedők ellen. Ezért is jelentett óriási fordulópontot nem csak életükben, de a történelemben is az 1886. január 29-i dátum, amikor Karl Benz szabadalmi kérelmet nyújtott be „gázmotoros gépkocsijára”. Az új közlekedési eszközt azonban mély szkepticizmus fogadta. A legtöbb korabeli szűk látókörűsége végül egy jelentős döntéshez vezetett 1888 augusztusában.

Bertha Benz nem tudta és nem is akarta tovább nézni, hogy a férje szenved a közvélemény negatív hozzáállásától. Minden kérdés és a férfi tudta nélkül elindult a férfi autójával, abban két fiával, a tizenhárom éves Eugennel és a tizenöt éves Richarddal Pforzheim irányába. Több mint tizenkét órányi vezetés és több mint száz, többnyire burkolatlan utakon megtett kilométer után mindhárman biztonságban megérkeztek. Bertha táviratban értesítette férjét sikeres utazásáról. Néhány nappal később visszatértek Mannheimbe. Szinte minden zökkenőmentesen zajlott: csak néhány apróbb műszaki probléma volt az útvonalon, amelyeket előbb-utóbb mind megoldottak. Az autó két sebességfokozata például nem volt elég az emelkedőkön való leküzdéshez, és Eugennek és Richardnak gyakran kellett a meredek utakon tolniuk a járművet. Ez volt az első, hosszú távú utazás az autók történetében, ami úttörő vállalkozás volt.

Az 1886-os Benz Patent-Motorwagen Modell III., amelyet Bertha Benz használt az első , 106 km-es hosszú távú autós utazásán Forrás: Wikimedia Commons

A regénybe illő utazás nagy publicitást kapott, ahogyan arra Bertha Benz vágyott. A világ első nagy távolságú autós utazásának körülményei – például a friss benzin beszerzése egy gyógyszertárból – legendásak, és bekerültek az autóipar történetének évkönyvébe. Bertha Benz és fiai ezért létfontosságú szerepet játszottak a benzinüzemű autók ezt követő diadalmas előretörésében. Az úttörő házaspár Bertha tapasztalatait követően számos fejlesztést vezetett be. A nő mindenről beszámolt a férjének, ami az út során történt, és fontos javaslatokat tett, például egy további sebességfokozat bevezetését a hegymenethez, illetve a fékbetétek használatát a fékerő javítása érdekében. Utazása bebizonyította a hamarosan virágzó autóipar számára, hogy a tesztvezetések elengedhetetlenek vállalkozásuk sikeréhez.

Karl Benz 1925-ben a következőket írta emlékirataiban: „Csak egy ember maradt velem az élet kis hajójában, amikor úgy tűnt, elsüllyed. Az a feleségem volt. Bátran és elszántan indította el a remény új vitorláit”. Bertha Benz 1944. május 5-én, két nappal 95. születésnapja után halt meg a németországi Ladenburgban.