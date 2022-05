Azték lebegő kerteket találtak Mexikóvárosban

Egy több száz éves lakhely és lebegő kertek maradványaira bukkantak Mexikóvárosban – számol be a Live Science. Az építmény az Azték Birodalom korára datálható, a leleteket egy infrastrukturális fejlesztést megelőző feltáráson fedezték fel. A ház valószínűleg a posztklasszikus periódusra (1200-1521) datálható, és az egykori birodalmi fővárosban, Tenochtitlánban állt. A komplexum nagyjából 400 négyzetméteren terül el.

A korszakban a környéken egy lakó- és mezőgazdasági központ terült el. A szakértők csatornák és egy móló maradványait is megtalálták, a struktúrákat a chinampa mezőgazdasági módszerhez használták. Ennek lényege, hogy a növényeket sekély tómedrekben kialakított mesterséges szigeteken, úgynevezett lebegő kerteken termesztették.

Az ásatás során különböző tárgyak is előkerültek, a ház alatt például két temetkezési edényre bukkantak, melyek kisgyermekek csontjait őrizték. Ezek mellett különböző áldozati tárgyakat, például füstölőket is felfedeztek. Egy 60 centiméter magas szobrot is találtak, ez egy ágyékkötőt viselő, látszólag valamit épp elhajító férfit ábrázol. Az alkotást valószínűleg nem fejezték be, a régészek pedig elképzelhetőnek tartják, hogy a spanyol hódítók elől rejtették el 1521 körül.

A szakértők egy műhely nyomait is azonosíthatták, ez a 16-17. századig működhetett. Alicia Bracamontes Cruz, a Mexikói Antropológiai és Régészeti Intézet munkatársa és a csapat tagja szerint a helyszínt a 19. században közfürdőként használhatták, az előkerült csempék és vízelvezető rendszer legalábbis erre utalnak.