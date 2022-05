Magabiztosan minden terepen: tovább színesedik a Defender paletta (X)

A szakmai elismerések sorát magáénak tudó Defender a teljesítmény, a terepképességek és a dizájn legmagasabb szintjét testesíti meg. A 2020-ban piacra került új modell az 1946 óta létező típus eddigi legnagyobb átalakulását hozta, amelyre nemcsak a szakma, de a nagyközönség is kedvezően reagált – a terepképességeket a kényelmet, a menetteljesítményt és a biztonságot könnyedén ötvöző off-roader igazi sikertörténet.



90-től 130-ig: széles modellkínálat

Az erős, magabiztos, kifinomult és semmivel össze nem téveszthető Defender egyaránt elérhető 110 és 90 colos tengelytávval. A rövid tengelytávú, háromajtós – igaz, akár hatszemélyes kivitelben is elérhető – modellváltozat, a Defender 90 nemcsak közúton és terepen viselkedik lenyűgözően, de a legfejlettebb technikai újításokkal felvértezve egyedülálló élményt és kényelmet is nyújt vezetőjének és utasainak. A nyújtott, ötajtós, 110-es modell kisebbik testvérénél is több változatban érhető el, például nagy teljesítményű tölthető hibrid kivitelben is rendelhető. Az autósszakmát egy ideje már izgalomban tartotta a hír, hogy zajlanak a Defender 130 tesztelései, és valóban, az év közepétől érkezik a modellcsalád leghosszabb – további 36 cm-rel meghosszabbított – változata is, amely szintén elérhető lesz az akár 5 literes V8-as csúcsváltozatban is.

A szintén 2020-ban bemutatott, sokoldalú, elnyűhetetlen Defender Hard Top a feltartóztathatatlan terepképességeket 21. századi online technológiákkal párosítva a raktér-kapacitás, a praktikum és a prémium komfort egyedülálló kombinációját kínálja elsősorban az üzleti felhasználóknak. A márka az 1950-es évek óta gyártja ezzel a névvel legendás haszongépjárműveit, az új Defender 90 és 110 Hard Top modellek a Land Rover fennállásának legrobusztusabb, legjobb közúti és terepképességű, egyben legteljesebb körű online kapcsolódást kínáló, összkerékhajtású haszonjárművei lettek.



A motor is számít

Mit sem érne a világ egyik legizgalmasabb SUV-je, ha nem párosulna hozzá nagy teljesítményű és korszerű motorok széles kínálata. A márka saját fejlesztésű, soros hathengeres, finom járású, kifinomult soros Ingenium dízelmotorja három teljesítményszinten érhető el, csúcson a 300 lóerős D300-zal. A dízelmotorok mindegyike az eddigieknél jobb nyomatékleadást, finom gázreakciókat és kedvezőbb üzemanyag-fogyasztást kínál, köszönhetően az alkalmazott mild hybrid (MHEV) technológiának és az új intelligens összkerékhajtási rendszernek.

Az SUV-kategóriában a Defender volt az egyik első típus, amely fenntartható közlekedési alternatívát nyújtó, tölthető hibrid kivitelben is elérhető volt. A P400e erős és mégis takarékos Defender: 404 lóerős, 5,6 mp alatt gyorsul 100 km/órára, míg egyetlen töltéssel akár 43 km-es károsanyag-kibocsátás nélküli utazást tesz lehetővé. A plug-in hybrid hajtáslánc a Defender terepképességeit is még tovább javítja. A finoman összehangolt villanymotor és benzinmotor együtt maximális rugalmasságot eredményeznek, a hajtáslánc tökéletesen együttműködik azokkal a fejlett rendszerekkel, amelyek a létező legrobusztusabb, legtartósabb Land Rover modellé teszik a Defendert.

Ne feledkezzünk meg az autó menetképességeit csúcsra járató Defender V8-ról sem, amely a V8-as Land Rover modellek több évtizedes hagyományait ébreszti újra. Minden idők legerősebb és leggyorsabb sorozatgyártású Defenderét az új 525 lóerős, kompresszoros motor hajtja: 5,2 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 240 km/óra, míg egyedi futómű-beállításai és erőátvitel-hangolása a Land Rover díjnyertes 4×4-es modellcsaládjának legjobb közúti- és terepképességekkel rendelkező, legdinamikusabb tagjává teszik a Defender V8-ast.

Tudjon meg többet az új Land Rover Defenderről: https://www.landrover.hu/vehicles-defender