Mindenkinek nyár! – Családi vakáció (X)

Víz, víz, víz!

Ha vakáció, akkor természetesen első a víz. A nagyobbak máris a kamaszmedence felé vehetik az irányt, ahol szabad labdázni, ugrálni és minden az önfeledt fürdőzésről szólhat. A kisebbeknek az ő igényeiknek sokkal inkább megfelelő csúszdás pancsolót ajánljuk. A felnőttek ledőlhetnek az élménymedence partján lévő nyugágyakba, szem előtt tartva a gyerekeket. Az aktívabbak választhatják a fedett sportuszodánkat, relaxálás céljából pedig a gyermekzsivaj mentes, saját gyógyforrással rendelkező termálfürdőnket javasoljuk.

Kicsik nagy örömére

A szülők pihenését leginkább gyermekeik boldogsága, öröme szolgálja. Törpe Klubunk animátorai sok színes ötlettel, mozgásprogrammal, kreatív foglalkozásokkal, és annál is nagyobb szeretettel és jókedvvel várják a legkisebb vendégeket. 4,5 hektáros parkunk, játszóterünk lehetőséget biztosít a szabad mozgásra, legyen szó apa-fia pingpong kihívásról, családi vízilabda meccsről vagy házi csocsóbajnokságról. A wellness szeretetét nem lehet elég korán kezdeni. Gyermek szaunaprogramjainkon nem csak kipróbálhatják szolgáltatásunkat, de betekintést nyerhetnek a helyes szaunázás rejtelmeibe.

Kényeztetés Önnek is jár

Amíg a gyerekek színes programokon vesznek részt, a felnőttek bepótolhatjuk, amire otthon, a hétköznapi rohanásban nem jutott idő: gyors állapotfelmérésekkel képet kaphatnak az egészségükről, és szakorvossal is konzultálhatnak az eredményekről. Számtalan kényeztető wellness kezelés közül választhatnak. Engedjenek meg maguknak egy órácskát, vegyenek részt egy igazán luxusélménynek számító páros masszázson, ahol az aromaolajos kényeztetésen túl hűs pezsgővel és csokoládéval teremtünk meghitt pillanatokat. Felejthetetlen élmény lehet egy anya-lánya beauty program is, melynek keretén belül személyre szabott kozmetikai tanácsokat is kaphatnak kozmetikusainktól.

Finom falatok, helyi ízek

A vakációnak a kényelmes közös étkezésekről is szólnia kell. Büféasztalunk kínálatban mindenki megtalálja a fogára való falatot, hiszen szakácsaink a nemzetközi konyharemekek mellett a zalai régió hagyományos gasztronómiáját is bemutatják, de a gyerekek kedvenceit is felsorakoztatják a kínálatban. A nyaralás élményéhez a medence partján elfogyasztott finomságok is hozzátartoznak, elég a gyerekeket arra rövid időre kicsábítani a vízből. Ittlétükkor feltétlenül koccintsanak egyet az együttlét örömére. Ki-ki azzal, amit a legjobban szeret, a gyerekek természetesen egy alkoholmentes koktéllal a Platán Bárból.