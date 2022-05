Ókori kincseket lophattak el Ukrajnából

Orosz katonák 2300 éves, a szkítákhoz köthető leleteket lophattak el a Melitopoli Helytörténeti Múzeumból – számol be a Live Science az Ukrinform híroldalra hivatkozva. Egyes beszámolók szerint az intézmény egyik munkatársát foglyul is ejtették. A délkelet-ukrajnai Melitopolt 2022. március 1-én szállták meg az orosz erők.

Lejla Ibrahimova, a múzeum igazgatója a The New York Timesnak erősítette meg a fosztogatás hírét. Legalább 198 aranytárgy tűnt el, így virágot formáló és lemezes díszek. A leleteket görögök készítették, és ajándékként vagy kereskedelem révén juttatták el a szkítákhoz. Az oroszok egyéb tárgyakat, köztük 300 éves ezüstérméket is elvittek.

Ibrahimovát, elmondása alapján, március közepéig tartották fogva. Egy másik dolgozót, Galina Andrijivna Kucsert április 30-án rabolták el, miután nem fedte fel, hogy hol van a múzeum többi, elrejtett szkíta kincse.

A Live Science által elért kutatók szerint Melitopol térsége mintegy 2 ezer évvel ezelőtt a szkíta aktivitás egyik központja volt. Caspar Meyer, a New York-i Bard Graduate Center munkatársa szerint a város régészete jól ismert a közeli szkíta kori sírok miatt. Barry Cunliffe, az Oxfordi Egyetem szakértője hozzátette, sok fontos szkíta temetkezési hely a háború által sújtott területeken fekszik, és a kifosztás fenyegeti őket.

Azt nem tudni, hogy az eltűnt leleteknek mi lesz a sorsa. A kulturális javak illegális kereskedelmére szakosodott Sam Hardy elképzelhetőnek tartja, hogy oroszországi vagy megszállt régiókban található múzeumokba fognak kerülni.