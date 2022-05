A sűrített tej előállítási módszerének szabadalmaztatója

Gail Borden igazi újítónak számított a korában, akinek az élete számos rendkívüli fejezetből állt. Dolgozott tanárként, állattenyésztőként, üzletemberként, földmérőként, újságkiadóként, politikusként, de legfőképpen feltalálóként. Élt New Yorkban, Kentuckyban, Indianában, Mississippiben és Texasban. Az útja során átélt számos kudarc ellenére az utókor egyfajta látnokként emlékezik rá, akinek találékonysága örökre megváltoztatta az élelmiszeripart. Mr. Borden elsőként fejlesztett ki sikeres kereskedelmi módszert a tej sűrítésére; azonban csak a 40-es éveiben lett úgymond „tejipari úttörő”.

Gail Borden 1801. november 9-én született a New York állambeli Norwich-ban, ahol a családja 1814-ig élt, amikor Kentuckyba költöztek. A kis Gail itt tanulta meg először a földfelmérést azáltal, hogy segített apjának megtervezni Covington leendő városát. Ezután elköltözött, majd Indiana és Dél-Mississippi iskoláiban tanított, majd végül Texasban telepedett le 1829-ben. Itt mezőgazdasággal és szarvasmarha-tenyésztéssel kezdett el foglalkozni, de hamarosan új hivatást talált a politikában. Segített megírni a Texas állam alkotmányának első tervezetét, de kinevezték a Texas állam vámgyűjtőjének is, amely során állami forrásokat szedett be. A Texasban töltött ideje alatt Gail Borden az első texasi újság társalapítója volt 1835-ben, amelyek Telegraph and Texas Land Register néven kerültek forgalomba. Folyamatos pénzügyi nehézségei miatt végül azonban el kellett adnia az összes újságrészvényét. Felmérőként folytatta pályafutását, és segített Galveston városának kialakításában, és közösen tervezte meg kollégáival Houstont. A férfi még Texas első topográfiai térképének elkészítésében is közreműködött – írja a BordenDiary.com online oldala.

Gail Borden Eagle márkájú sűrített tejének reklámja egy 1898-as útikönyvből, ami a Klondike-i aranyláz miatt utazók számára készült Forrás: Wikimedia Commons/To the Klondike Gold Fields

A sűrített tej felfedezéséhez egy szerencsétlen eset vezetett: Borden 1851-ben épp hazafelé tartott egy londoni kiállításról, amikor egy betegség megfertőzte mindkét tehenet a hajó fedélzetén. A hajók akkoriban ugyanis állatállományt is szállítottak az utasok és a legénység szükségleteinek kielégítésére. A tehenek végül elpusztultak, ahogy azok a gyerekek is meghaltak, akik megitták a szennyezett tejet. És miután ez a fajta szennyeződés gyakran veszélyeztette az ország tejellátását, Borden érdeklődni kezdett a tej tartósítása iránt. Számos kísérletet követően végre sikerült előállítania egy használható tejszármazékot, amely hosszú élettartamú volt és nem igényelt hűtést. 1853. május 14-én szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. A fejlesztési folyamat azonban nem zárult le. A betegségek elleni védekezés érdekében Borden szigorú egészségügyi követelményeket (a „Tejtermelő tízparancsolata”) határozott meg azon gazdálkodók számára, akik nyerstejet akartak eladni neki; kötelesek voltak lemosni a tehenek tőgyét fejés előtt, tisztán tartani az istállókat, valamint reggel és este leforrázni és szárítani a szűrőket. A Borden sűrített tej 1858-ra – amelyet Eagle Brand néven árultak – már a tisztaságáról, tartósságáról és gazdaságosságáról volt híres.

A férfi szerencséje újra megfordult, amikor találkozott Jeremiah Milbank üzletemberrel, aki új befektetője és üzleti partnere lett. Együtt alapították meg a New York Condensed Milk Company vállalatot, és 1861-ben megnyitották az első sikeres üzemet a New York államban található Wassaic-ban. A sűrített tej népszerű lett. Az üzlet felvirágzott, amikor szerződéseket nyert az Unió hadseregének ellátására a polgárháború alatt. A háború nagy keresletet generált a sűrített tej iránt az uniós hadseregben. A tisztek több száz font tejet vásároltak katonáiknak. A gyorsan jött sikere nyomán Gail Borden tovább terjeszkedett, és számos új gyárat nyitott New Yorkban és Illinoisban.

Sűrített tej reklámja 1887-ből. Forrás: Getty Images

Gail Borden azonban a sűrített tej sikere után is folytatta a feltalálást, egészen az élete végéig. Végül szabadalmat kapott a gyümölcs- és bogyólevek sűrítésére, de továbbra is a tej maradt a legjövedelmezőbb vállalkozása. Későbbi éveiben a gazdálkodók higiéniai oktatásának szentelte idejét, és továbbra is tisztelték az élelmiszer-biztonsági szakértők a tisztasági gyakorlatok kialakításában végzett úttörő munkája miatt. A jótékonykodásból is kivette a részét: hat templomot építtetett, és támogatta a pénzügyi nehézségekkel küzdő lelkészeket, tanárokat és diákokat.

Gail Borden 1874. január 11-én hunyt el, de innovációs öröksége ma is él a Borden Dairy Company-val és szeretett termékeivel.