Lábnyomok a tetőn

A toszkán város katedrálisának 114,5 méter magas kupolája 1436-ban készült el, ám nemrégiben, aktuális restaurációja során érdekes nyomokra bukkantak a tetőn. A nyomokat ezúttal szó szerint kell érteni, ugyanis a korabeli tetőcserepekben megszilárdult és kiégetett állati lábnyomokról van szó.

A tetőzet felújításakor kutya, macska, róka, nyest és őz nyomait is megtalálták számos tetőcserépen, továbbá galamb, gerle, bagoly, és más ragadozómadár nyoma is előkerült. Természetesen az állatok nem mászták meg a firenzei dóm kupoláját, a lábnyomaik még a cserépkészítés első szakaszában kerültek bele az egyes cserepekbe. A cserepeket egy közeli településen készítették, Impruneta városa a 11. század óta híres volt a cserépgyártásról, és még ma is készülnek itt tetőfedő elemek.

A képlékenyen formákba nyomott agyagot a kiégetés előtt a szabadban szárították meg, s ehhez egy mezőn egyenként a földre fektették őket az egykor készítők. Mivel az állatok lábnyoma nem befolyásolta a cserepek minőségét, vagyis nem rontotta el azokat, ezért a „megbélyegzett” elemeket is ugyanúgy feltették a tetőkre, ahogy a többit. A dóm kupoláját fedő legelső cserepek 1419-ben készültek el, ám azt eddig nem sikerült kideríteni, hogy az állati lábnyomok mikoriak. Mivel a tetőzetet folyamatosan karbantartják, a cserepeket cserélik, és mind a mai napig ugyanúgy készülnek, ezért több korszakból is felkerülhettek a tetőre a nyomok. A különleges cserepeket a dóm múzeumában megőrizték az utókornak, s néhányukat a látogatók is megnézhetik.

Nem ezek a világon az első hasonló állatnyomok, számtalan hasonlót találtak már világszerte, nem egy a római korból maradt fenn, például egy Gloucesterben talált 1900 éves római tetőcserépen is végigsétált egykor egy cica. A helyi múzeum munkatársa szerint ezen kívül kutya, galamb, sőt, malac lábnyomokat is viselnek a városban feltárt római kori tetőcserepek.