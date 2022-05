A BTK kutatói is részt vettek az avar kori előkelők genetikai kutatásában (X)

Az avarok csaknem 250 éven át uralták Kelet-Közép-Európa nagy részét. Ázsiából érkeztek a Kr. u. 6. században, származásukat azonban vita övezi mind az ókori szerzők, mind a modern történészek körében. Felmerült, hogy a Kína félelmetes ellenségeként ismert Zsuanzsuan Birodalom népének leszármazottai, valamint az is, hogy egyes csoportjaik Közép-Ázsiából, illetve Kelet-Európából származhatnak.

A Kr. u. 560-as években létrehozott Avar Kaganátus központja a Kárpát-medencében volt, eredeti hazájuk és származásuk azonban máig tisztázatlan maradt. A történeti források elsősorban ellenségeiktől, a bizánciaktól maradtak ránk, akik az avarok hirtelen európai megjelenése után e félelmetes harcosok eredetét próbálták feltárni.

A történészek ez idáig arra a kérdésre keresték a választ, hogy az avarok vándorlása egy jól szervezett népmozgás volt-e, vagy pedig a türkök elől menekülő „szökevények” csoportja telepedett le a Kárpát-medencében.

A most megjelent tanulmányban 66, a 4–8. században élt Kárpát-medencei ember maradványait elemezték, köztük a valaha felfedezett nyolc leggazdagabb, aranytárgyakkal együtt eltemetett avar előkelőét. A tanulmányban az avar kori személyeken kívül más, például szarmata és hun kori csoportokat is vizsgáltak régiónkból. Az elemzések során kapott genomszintű DNS-adatok határozott nyomokat szolgáltattak a népesség eredetéről.

A Derecske–Bikás-dűlőn feltárt sír rajza, benne a páncélos avar harcossal és lovával Forrás: Rajzolta: Wieszner Balázs, Czirbik-Gulyás Tímea és Faur Zoltán

Az archeogenetikai eredmények történeti kontextusba helyezése lehetővé tette, hogy a kutatók leszűkítsék az avar migráció pontos időrendjét is. Az avarok néhány év alatt több mint 5000 kilométert tettek meg Mongóliától a Kaukázusig, majd további tíz év múlva a mai Magyarország területén telepedtek le. Ez a migráció az emberiség történetének egyik leggyorsabb nagy távolságú vándorlása, amely az ősi DNS-nek köszönhetően most rekonstruálhatóvá vált.

„Azt is látjuk, hogy a 7. századi avar kori elit az Északkelet-Ázsiához való egyértelmű genetikai kapcsolatuk és a Zsuanzsuan Birodalom bukásához köthető eredetük mellett további 20–30 százalékban valószínűleg az Észak-Kaukázushoz és a kelet-európai sztyeppéhez is köthető, ami közelebbi területekről érkező migrációra is utalhat” – mondta Guido Gnecchi-Ruscone, a tanulmány egyik első szerzője.

„A domináns kelet-ázsiai genetikai örökség megtalálható a Duna–Tisza közi központi avar települési terület több temetőjében is” – tette hozzá Szécsényi-Nagy Anna, a BTK archeogenetikusa, a tanulmány másik első szerzője.

Az elsődleges települési régión kívül azonban a kutatók nagy eltérést tapasztaltak az egyének közötti keveredés mértékében, különösen a dél-dunántúli Kölked lelőhelyen. Ez arra utal, hogy egy bevándorló avar elit a heterogén helyi elit segítségével irányította a sokszínű lakosságot.

„Ezek az izgalmas eredmények rámutatnak arra, hogy mekkora potenciál rejlik a genetikusok, régészek, történészek és antropológusok példátlan együttműködésében a népvándorlás korának kutatása terén” – hangsúlyozta Vida Tivadar, az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének igazgatója, a kutatás magyarországi kezdeményezője és vezetője.

A kunbábonyi előkelő ékkőberakásos arany díszöve bizánci csattal Forrás: H. Tóth–Horváth 1992

A genetikai kutatás az Európai Kutatási Tanács által finanszírozott nemzetközi HistoGenes projekt keretében valósult meg. Az ELTE BTK Régészettudományi Intézete és az ELKH két intézete mellett a kutatásban a lipcsei Max-Planck Evolúciós Antropológiai Intézet, az ELTE TTK Embertani Tanszék, a Harvard Medical School, az Osztrák Tudományos Akadémia, illetve az Institute for Advanced Study, valamint más magyarországi és nemzetközi intézmények vettek részt.