Gazdag sírkomplexumot tártak fel Egyiptomban

Lengyel régészek egy sírkomplexumra bukkantak az ősi egyiptomi kikötőváros, Berenice Troglodytica, azaz Bereniké közelében – számol be a Heritage Daily. A települést II. Ptolemaiosz alapította az időszámítás előtti 3. században, később pedig virágzó kereskedelmi központtá vált. Az időszámítás szerinti 4-6. században a várost a blemmik lakták, a népcsoport Alsó-Núbiában hozott létre egy független királyságot.

A Varsói Egyetem Mediterrán Régészeti Központjának munkatársai egy olyan nyughelyet tártak fel, amely több szinten eltemetve hét csontvázat tartalmaz. A holttestek alsó végtagjait a mellkasra helyezték, a maradványok nagyjából 1500 évesek. „Ez nem egy természetes pozíció” – mondta Dr. Mariusz Gwiazda, a csapat tagja. A kutató szerint az elhunytakat kötéllel vagy szövettel kötözték meg. A szakértő hozzátette, a nyughely kivételesnek számít Egyiptom keleti részén. A maradványok a város egy kevéssé ismert korszakából származnak.

A sírkomplexumban talált tárgyak arról árulkodnak, hogy az elit tagjait temették el itt. A nyughelyben importált ónixból és karneolból készült gyöngyöket találtak, az ásványokat a mai Pakisztán, India és Indonézia területéről hozhatták be. Emellett ezüstgyűrűk, illetve elefántcsontból készült fülbevalók és karkötők is előkerültek.

A felfedezés a korabeli temetési rítusok megértéséhez is hozzájárulhat. Egy olyan emelvényt is feltártak, amelyen feltehetően áldozati állatok maradványaira bukkantak. A platformon a felajánlásokhoz használt tálakat, valamint lefelé fordított amforákat is találtak, utóbbiakat a szertartások során üríthették ki.