Várja látogatóit a Néprajzi Múzeum új épülete

A megnyitón Baán László a projekt miniszteri biztosa hangsúlyozta, hogy a Liget Budapest projekt egy történelmi léptékű vállalás, nemcsak Magyarország elmúlt száz évében, de jelenleg egész Európában a legnagyobb komplex kulturális fejlesztés.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (elöl, jobb oldalon), mellette Kemecsi Lajos főigazgató, mellette pedig Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa. Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója kiemelte, hogy a 150 éves intézmény története során a gyűjtemény most kap először saját igényeire szabott otthont egy, „a hazai múzeumügyben példa nélküli sikerként megvalósult projekt” eredményeként.

Felidézte, hogy már az 1880-as években szorgalmazták a gyűjtemény számára egy méltó és alkalmas épület megvalósítását, ám erre egészen 2022-ig kellett várni.

Az 1872-ben megalapított intézmény 1892-ben vált ki a Nemzeti Múzeumból, és az elmúlt másfél évszázadban sokat vándorolt, évtizedekig például éppen a Városligetben volt látható, legutóbb pedig a Kossuth téri Igazságügyi Palota épületében működött.

A gyűjtemény 2021-ben költözött be a Liget Budapest projekt részeként a Szabolcs utcában létrejött, szintén világszínvonalú Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központba, május 23-án pedig megnyílik az intézmény kiállításainak, rendezvényeinek, ismeretátadási és tudományos tevékenységeinek korszerű helyszíneként az új főépület is – mondta el a főigazgató.