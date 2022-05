Elveszett maja városra bukkantak

A Mexikói Antropológiai és Történeti Intézet csapata egy maja város maradványaira bukkant egy Mérida közelében zajló ipari park építése során – számol be a Heritage Daily. A kutatók a Xiol nevet adták a lelőhelynek, amely időszámítás szerint 600 és 900 között, a késő klasszikus korban lehetett lakott. A 9. századtól egyre több várost hagytak el lakói.

A helyszínt 2015-ben találták meg, de a teljes feltárás eredményeit csak most, a Sky Park ipari park átadását megelőzően jelentettek be. Xiol területén emelvényekből és egy piramisból álló ceremoniális komplexumot fedeztek fel, emellett palotákat, tereket, kőfejeket és oltárokat, valamint egy természetes kutat, egy úgynevezett cenotét is azonosítottak.

A szakértők a lelőhelyen 38 sírra bukkantak, ezek az emberi maradványok mellett különböző tárgyakat, így edényeket, ékszereket, illetve obszidiánból és kovakőből készült eszközöket tartalmaztak. Tengeri élőlények maradványai is előkerültek, ami azt sugallja, hogy a város egykori lakói mezőgazdaság mellett halászattal is foglalkoztak.

A régészek eddig 12 struktúrát tártak fel, de a nyomok alapján további leletek várnak felfedezésre a környező mezőkön és esőerdőben. Éppen ezért érdemes folytatni az ásatásokat.