A színésznő, akinek Petőfi Sándor is megkérte a kezét

Prielle Kornélia a 19. századi magyar színjátszás egyik ikonikus alakjának számított, aki 1841‑től különböző vidéki társulatok tagjaként járta az országot, majd 1859‑től haláláig a pesti Nemzeti Színház által ismerte meg nevét a közönség. Hat és fél évtizedes színészi pályája során csak a fővárosban közel háromszáz szerepben, majd háromezer estén játszott, amelyhez még számtalan, vidéki fellépés járult.

„Valami új és meglepő jelensége volt a magyar színháztörténetnek. Játékának könnyedsége, beszédének lebegő súlytalansága az indulatok kevéssé hangos, de szabadabb szárnyalását eredményezte, a tempó és ritmus elevenebb változatosságát nyújtotta. Így érthető, hogy már kezdő éveiben ez a kortársakra nem jellemző könnyedség volt nagy hatással a színházi közönségre, kritikusokra egyaránt” – írja Bartha Katalin Ágnes a Prielle Kornélia bejátszott terei című tanulmányában.

Prielle Kornélia, született Prielle Antónia (egyes fennmaradt dokumentumokban Priel) 1826. június elsején, pünkösdvasárnapján született a mai Románia területén, Máramarosszigeten. Az Antónia neve csak a keresztlevelében szerepel, ám a kezdetektől Kornéliának hívták. Az ábrándos kislány már tízévesen elhatározta, hogy egyszer híres színésznő lesz. Álmait meg is valósította: tizenöt éves korában, 1841. június 10-én lépett először színpadra Tóth István társulatánál.

Salamon Ferenc műkritikus szerint Prielle Kornélia „Ő a természettől nemcsak sok művészi kész adománnyal van megáldva, hanem ami több külső és belső tehetségei szép összhangban állanak. Játéka főérdeme az összhangzás, az egység. Nem magas, de igazi csinos és szép arányú külseje, szelíd, nemes és fogékony arca, nem erős, de igen kellemes csengő hangja, kerek művészi egészet tesznek, melyen a mesterkélés mit sem ront.” Forrás: Wikimedia Commons/Barabás Miklós

„Tóth társulata három hónap múlva megbukott, ekkor atyja a családjukkal rokonságban álló Kilényi Dávid társulatához vitte, mely leginkább Erdélyben működött. Itt ismerkedett meg Dérynével, ki nagy szeretettel foglalkozott vele, buzgón oktatgatta s kitől saját megemlékezése szerint is sokat tanult. Erdélyben találkozott Kántornéval is, ki nemkülönben figyelmére és barátságára méltatta. Erdélyben hívta meg a Nemzeti Színházhoz Szigligeti Ede is, kinek „Zsidó” című népszínművében 1844 őszén Nagyszebenben nagy sikerrel játszotta Lizi szerepét. Ebben a szerepben mutatkozott be azután a budapesti Nemzeti Színházban is, 1844. dec. 17-én. Fellépését igen kedvezően fogadták, a „Honderű” bírálója nem késett rámutatni, hogy benne ritka színészi tehetség rejlik, mely évek folytán a művészi tökély nem mindennapi fokára fejlődhetik. De 1845. végén újra vidékre ment s a szabadságharcig Nagyváradon, Kecskeméten, Kolozsvárt és főleg Debrecenben játszott. 1846 őszén itt esett meg rövid és romantikus ismeretsége Petőfivel, melynek majdnem házasság lett a vége. Petőfi a pár napos epizód után visszapártolt Szendrey Júliához, Kornélia pedig a következő évben nőül ment egy nagy tehetségű kezdő pályatársához, Szerdahelyi Kálmánhoz, a jónevű és sokoldalú Szerdahelyi József fiához. Mikor az ifjú férj a következő évben honvédnek állt, házasságukat felbontották” – írja Prielle Kornéliáról a Magyar Színművészeti Lexikon.

Néhány legenda úgy tartja a színésznő Petőfivel, a forradalom költőjével való kapcsolatáról, hogy csak azért nem keltek egybe, mert sem a katolikus pap, sem a református lelkész nem volt hajlandó összeadni őket. Egy másik mítosz szerint egyik magyarországi látogatása során még Erzsébet magyar királyné, közismertebb néven Sissi is mindenképpen látni akarta a színésznőt, aki gyötrő migrénes fájdalmai ellenére, kizárólag a királyné kedvéért állt aznap este a színpadra.

Prielle Kornélia, 1849-ben végül Hidassy Elek földbirtokos, huszárkapitány felesége lett és néhány évre visszavonult a színpadtól. Új házassága sem járt azonban sikerrel, így annak felbontása után leszerződött egy vidéki dunántúli társulathoz, és számos településen lépett fel. 1857-ben a Nemzeti Színház tagja lett, és divatos francia színművekben ismerhette meg nevét a közönség. Egy-egy darabban exférje, Szerdahelyi Kálmán volt az állandó partnere, akivel újra szerelembe estek, így másodszor is házasságot kötöttek.

Csiky Gergely: A nagymama című vígjátékának címszerepében, 1891-ben (Strelisky felvétele) Forrás: Wikimedia Commons/Strelisky Lipót – Magyar Színháztörténet

Ekkor már sokszínű, egyéni varázslattal megáldott színésznőként ünnepelték a kritikusok is. A színészi hanyatlás legáltalánosabb tünete, az emlékezőtehetség csökkenése is bámulatosan sokáig megkímélte. Ötvenéves jubileumán a királyi pár a koronás arany érdemkereszttel tüntette ki. Csak hetvenkilencedik életévében mutatkoztak rajta a fizikai hanyatlás tünetei, ami miatt többé nem léphetett színpadra. Visszavonult a művészi élettől, ám a magány fájdalmas érzését már nem tudta feldolgozni. Negyedszer is férjhez ment, ezúttal a nála 45 évvel fiatalabb Rozsnyay Kálmán íróhoz. A gyógyulás reményében Abbáziába utazott, de onnan még betegebben tért haza. Végül napokig tartó haláltusa után, 1906. február 25-én hunyt el.