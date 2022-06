Feltárták a Falkland-szigeteki háború emlékeit

A Falkland-szigeteki háború nem tartozik a történelem leghosszabb, legpusztítóbb vagy éppen legismertebb konfliktusai közé, mégis komoly hatásokkal járt. Az Egyesült Királyság és Argentína között dúló háború 1982 áprilisa és júniusa között zajlott a Dél-Amerikától mintegy 500 kilométerre fekvő Falkland-szigeteken és azok környékén.

A konfliktus az argentin megszállással kezdődött, és az Egyesült Királyság győzelmével ért véget. Az összecsapásokban mintegy 650 argentin és 250 brit katona, illetve 3 civil vesztette életét. Az ekkor súlyos gazdasági nehézségekkel küzdő Argentínára a harcok jelentős kulturális és politikai hatást gyakoroltak, az országban máig vitatott a Falkland-szigetek hovatartozása. Igaz, a konfliktus az Egyesült Királyságban is éreztette hatását, sok veterán például máig nem tette túl magát a csatatéri tapasztalatokon.

Egy új kezdeményezésben régészek és egykori katonák fésülték át a háború csatahelyszíneit – számol be a BBC. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy segítsen a veteránoknak megküzdeni a poszttraumás stressz szindrómával (PTSD) – volt olyan egykori katona, aki most tért vissza először a szigetekre, és megkönnyebbülést tapasztalt. Az eredmények emellett történeti szempontból is fontosak.

A projekt során több argentin védelmi állást is feltártak, az előkerült személyes tárgyak és felszerelések segíthetnek jobban megismerni a konfliktust. Egyes átmeneti argentin állásoknál például civil cipőket találtak. Dr. Tim Clack, az Oxfordi Egyetem munkatársa és a projekt koordinátora szerint ezek nagyon nem passzoltak a falklandi időjáráshoz és terephez, és megóvás miatt rejthették el őket.

A háború Mount Tumbledownnál ért véget 1982. június 14-én, a feltárt leletek pedig arról árulkodnak, hogy az argentin csapatok nehéz körülmények között éltek az azt megelőző két hónapban. A projektben több helyen drónos megfigyelést is végeztek, az információk révén pedig 3D modelleket hoztak létre. Évtizedekkel a háború után már látható, hogy a szigetek kemény éghajlata, illetve a gazdaállatok jelentősen átalakították a csatatereket, sőt engedély nélkül a csatéren ásatást végzők, bunkereket is feltörtek.