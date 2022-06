Ősi maszkokra bukkantak egy azték templomnál

Több ezer fából készült tárgyat találtak a mai Mexikóvároshoz tartozó azték városban, Tenocstitlanban – számol be a Heritage Daily. A leleteket a Templo Mayor nevű szentélykomplexumnál fedezték fel. A Templo Mayor építése valamikor 1325 után kezdődött, a templomot a spanyol hódítók 1521-ben rombolták le. A környéken napjainkban egy régészeti park húzódik, amelynek feltárása ma is zajlik.

A Mexikói Antropológiai és Régészeti Intézet (INAH) csapata a templom lábánál folytatott vizsgálatot, amikor 2500 áldozati tárgyra bukkantak. A fából készült leletek között maszkok, fejdíszek, fülbevalók edények és egyéb tárgyak voltak, melyeket az azték papok helyeztek el isteneik tiszteletére.

A leletek a talaj anaerob környezetének és a magas nedvességtartalomnak köszönhetően remek állapotban konzerválódtak. A szakértők modern módszereket alkalmaztak, hogy a későbbi generációknak is megőrizzék az 500 éves tárgyakat.

A leletek többsége különböző fenyőfajokból készült, de az aztékok nyugati tuját, ciprusféléket és egyéb növényeket is felhasználtak. A régészek botanikai maradványokat, így virágokat is felfedeztek, emellett madarak, emlősök és tengeri állatok leleteit, valamint agyagtöredékeket, réz- és aranytárgyakat is találtak.