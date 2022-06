1500 éves temetőt találtak egy út építése közben

Egy különleges angolszász temetőre bukkantak az angliai HS2 út építése közben – számol be a The Guardian. A lelőhelyen mintegy 140 személyt helyeztek nyugalomra. A sírokban különböző tárgyak, így ékszerek, lándzsafejek és kések voltak, a temetőben férfiakat, nőket és gyermekeket egyaránt eltemettek.

Dan Snow történész és ismeretterjesztő szerint hagyományosan ezt a periódust sötét korszaknak vélték, de a régészet pótolta az időszakkal kapcsolatos hiányosságokat. A szakértő úgy gondolja, a Wendovernél előkerült leletek segíthetnek jobban megérteni az elődök életét, küzdelmeit és halálát. „Ez az egyik legjobb és legárulkodóbb posztrómai lelőhely az országban” – tette hozzá.

Az egyik, 17-24 éves korában elhunyt férfi egyik csigolyájába ágyazódva egy éles vastárgyat mutattak ki, ami erőszakos halálra utal. A kulcscsontján egy élénkkék foltot is felfedeztek, ezt az a melltű okozta, amellyel ruháját rögzítették. A temetőben sok személy csontjain találtak hasonló elszíneződéseket. Az egyik elhunyt nő sírjában változatos tárgyakra, köztük egy, az 5. századból származó díszes üvegtálra bukkantak. Úgy tűnik, az érintett igen magas státuszú volt.

A 138 nyughelyből álló lelőhely Nagy-Britannia egyik legnagyobb angolszász temetője. Dr. Rachel Wood, a feltárást végző Fusion JV vállalat vezető régésze szerint hasonló felfedezés az ember életében egyszer történik. „Az 5. és 6. századról nem sokat tudunk, az általunk megtalált tárgyak sokat elárulnak majd ezekről az emberekről” – mondta.

A nyomok alapján a temetőben több tehetős ember holttestét is elhelyezték, az érintettek távoli vidékekről származó tárgyakat is be tudtak szerezni. A lelőhely egyik különlegessége, hogy személyes ápolási cikkeket, például fülzsír-eltávolítókat is tartalmazott.

A feltárást 2021-ben fejezték be, de csak most ismertették az eredményeket. A környéken újkőkori, bronzkori, vaskori és római kori leletek is előkerültek. Nem ez az első jelentős lelőhely, amelyet a Londont a West Midlands-cel összekötő HS2 építése során felfedeztek: az elmúlt három évben a régióban több mint 60 helyszínen folyt ásatás.