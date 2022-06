Második világháborús hajóroncs bukkant elő a kiszáradó Póból

Forrás: Piero Cruciatti/Anadolu Agency via Getty Images

Az olaszországi Pó az elmúlt 70 év legsúlyosabb szárazságát tapasztalja. Az aszály miatt a vízszint drámaian lecsökkent, Gualtieri településénél pedig egy 79 éve elsüllyedt hajó roncsa is előbukkant – számol be az AP.

Az 50 méter hosszú Zibello 1943-ban süllyedt el, a bárka maradványaira kerékpárosok és túrázók lettek figyelmesek. A hajó fát szállított a második világháború idején, de egy szövetségesek bombázás miatt elsüllyedt. A maradványokat általában elfedik a Pó habjai, most viszont a folyó igen alacsonyan áll, és az egész roncs láthatóvá vált.

A 652 kilométer hosszú Pó Olaszország leghosszabb és legnagyobb jelentőségű folyója. A Pó nemcsak ivóvizet biztosít, hanem a vízi közlekedés, a mezőgazdaság és az energiatermelés számára is fontos. A szárazság éppen ezért nagyon súlyos hatásokkal jár. A forróság és a gyors párolgás miatt az öntözéshez eleve sok vizet használnak most a mezőgazdaságban, az aszály pedig tovább rontja a helyzetet. Az Olaszországban megtermelt élelmiszerek 40 százaléka a Pó völgyéből származik, a szakértők attól tartanak, hogy 20-40 százalékkal is visszaeshet idén a termés.

Észak-Olaszországban jó ideje nem hullott csapadék, télen pedig a megszokotthoz képest 70 százalékkal volt kevesebb a hó. A víztartó rétegek kiszáradtak, az átlagnál magasabb hőmérséklet hatására pedig az Alpokban egyre olvadnak a kis hómezők és gleccserek. A Pó medencéjébe ezért alig jut víz.