Hasonló tollruhában kopogtatják a fákat

A házuk közelében lévő gyümölcsfa oldalába vájt odúban szemük láttára nevelik fiókáikat.

Az emberek szeretik a őket, többen nevezik a fák doktorainak, hiszen folyamatosan kopogtatják a fák ágait, törzsét rovarzsákmányok után kutatva. Hasznos madarak, nem csak táplálkozásuk miatt, hiszen a nem használt harkályodút később cinegék, seregélyek foglalják el.

Van két nagyon hasonló fajuk, erről szeretnék most röviden írni. A balkáni fakopáncs (Dendrocopus syriacus) alsó piros farokfedői halványabbak a nagy fakopáncs (Dendrocopos major) élénkebb alsó farokfedőinél, de a legszembetűnőbb különbség a balkáni fakopáncsnak a szeme alatt húzódó fekete sáv, az úgynevezett kantár hiánya, míg a képen is jól megfigyelhető a fekete sáv a nagy fakopáncsnál.

Van még egy fontos bélyeg a két harkályfaj elkülönítésében, az pedig a szélső faroktollakon figyelhető meg, a nagy fakopáncs szélső faroktollain nagy fehér foltok láthatóak, a balkáni fakopáncsnál csak kevés fehér pötty.

Balkáni fakopáncs Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Élőhelyük is különbözik, a balkáni fakopáncs a melegebb, inkább azokat a mediterrán fekvésű szőlőhegyeket kedveli, ahol ahol jelen van kedvelt csemegéje a mandula. A nagy fakopáncs kedveli a zárt erőket, balkáni nevűvel ilyen élőhelyen nem találkozhatunk. Viszont a nagy fakopáncs falvak, városok parkjaiba, temetőiben, nagyobb kertjeiben is megtelepszik.

Az avatott fül számára hangjuk is jól elkülöníthető, a nagy fakopáncs gyakran hallatott „csikk” hangon szól, a balkáni fakopáncs pedig valamivel tompábban „csükkcsükköl”. Utóbbi madárfaj a Balkáni-félsziget felől kezdett el terjeszkedni, bizonyítottan 1932-ben költött az első pár hazánkban, Kiskunfélegyháza határban.

Nagy fakopáncs Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Mindkét faj állandó madarunk, télen a madáretető vendége a nagy fakopáncs, rokona nem merészkedik az etetőkhöz. Érdekesség, hogy a balkáni fakopáncs mandulások közelében úgynevezett satukat létesít, ami nem jelent mást, hogy a farepedésibe beszorítja a mandulát, feltöri és tartalmát kiszedi, ilyen satuk alatt több tucat „kikopácsolt” mandula hever, ez minden esetben a balkáni fakopáncs munkájára vall.