Ezek az európaiak vágyott úti céljai 2022-ben

Az emberek77 százalékának megvan az utazási terve 2022 szeptemberéig. A válaszadók több mint fele (56 százaléka) szándékozik egy másik európai országba látogatni, elsősorban az olaszoknál, a spanyoloknál, a lengyeleknél, a briteknél és a németeknél legnagyobb az utazási kedv.

Az életkor előrehaladtával az utazási szándék is növekszik: a 18-24 évesek 69 százaléka tervez utazást, ez az 54 év felettieknél 83 százalékra emelkedik. Az idei tavaszi-nyári szezonban a külföldre utazó európaiak körében Spanyolország a legkedveltebb úti cél, ezt követi Olaszország, Franciaország, Görögország és Portugália. Az ETC azt is közölte, hogy a felmérést az ukrán-orosz konfliktus első heteiben készítették, így az európaiak utazási hangulatát még nem befolyásolta a háború, a kelet-európai úti célok iránti érdeklődés sem csökkent. Az utazási kedv növekedéséhez hozzájárult a lemondási feltételek rugalmassága, járványkorlátozások eltörlése is.

Luis Araujo, az ETC elnöke elmondta: A jelentés azt bizonyítja, hogy az európai utazási kedv növekszik a Covid után, ugyanakkor a horizonton megjelenő új bizonytalanságok, nevezetesen a folyamatban lévő ukrán-orosz konfliktus és a megélhetési költségek emelkedése kihívások elé állítják az utazási szektort. „Az ETC azonban örömmel látja, hogy a bizonytalanságok ellenére az utazási kedv továbbra is növekszik, és az európai turisztikai szektor továbbra is ellenálló marad” – tette hozzá az ETC elnőke.

A World Travel and Tourism Council legújabb kutatása kimutatta, hogy az Egyesült Királyságba érkező repülőjegyek foglalása még mindig 45 százalékkal elmarad a járvány előtti szinttől.

Írta: Németh Orsolya