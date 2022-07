Ezt a régészeti parkot búvárfelszereléssel érdemes látogatni

Tenger alatti régészeti parkot nyitott meg Ciprus – számol be a Reuters. A helyszínen a látogatók a Kelet-Mediterránum egyik legjobb állapotban konzerválódott ókori kikötőt tekinthetik meg. Bár víz alatti régészeti parkok a világon máshol is, köztük Olaszországnál és Görögországnál is találhatóak, ez Ciprus első ilyen típusú helyszíne. A Limassolnál fekvő park a sekélyesben van, látogatásához felfedező merüléshez (sznorkelling) szükséges felszerelés ajánlott.

Az elmerült kikötő az egykori Amathuszhoz köthető. Az ősi városállam Ciprus szigetén működött, és egyes feltételezések szerint a föníciaiak alapították. Amathusz egészen a középkorig, a keresztes háborúk koráig létezett.

A kikötőt időszámítás előtt 312 és 294 között építették, ekkoriban Ciprus volt a helyszíne a Nagy Sándor két utódja között dúló konfliktusnak. Szűk bejárata miatt elképzelhető, hogy eredetileg haditengerészeti támaszpont volt, igaz, a kutatók a kereskedelmi funkciót sem vetik el.

Az évszázadok során az elmerült kikötő zátonnyá fejlődött, ahol virágzik a tengeri élővilág. Éppen ezért a helyszínen nemcsak az ókori komplexumot, hanem különböző fajokat is megcsodálhatnak a látogatók.