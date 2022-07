Egy tízéves gyermek cipőjére bukkantak a varsói gettóban

Folytatódnak az egykori varsói gettóban zajló ásatások – számol be a Notes from Poland. A feltárásokon a közelmúltban gyerekcipők, héber és lengyel nyelvű könyvek lapjai, illetve egyéb leletek kerültek elő. A június elején megindult és július végéig tartó vizsgálatot a Christopher Newport Egyetem, a Visztula Egyetem és a Varsói Gettómúzeum vezeti, a munkában önkéntesek is részt vesznek.

A feltárás a Miła, Dubois, Niska és Karmelicka utcákra fókuszál, ezek veszik körbe a Mordechai Anielewicz-ről elnevezett emlékhalmot. Ő volt a Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB) zsidó ellenállási mozgalom feje, aki a gettófelkelés során, 1943 májusában halhatott meg. Jacek Konik, a Varsói Gettómúzeum munkatársa szerint az 1943-as események miatt ez egy különleges hely. A németek által körülzárt ŻOB-tagok valószínűleg tömeges öngyilkosságot követtek el, csak egy kis csoport maradt életben.

A most felfedezett cipő egy tízéves gyereké lehetett. Konik szerint a tárgy a varsói gettóban 1943-ban, illetve az egész Varsóban 1944-ben, a nagy felkelés során történt tragikus események szimbóluma. A kutatás során egy még kisebb cipőt is megtaláltak, emellett az eseményekről beszámoló feljegyzések, egy könyvgyűjtemény megégett maradványai, evőeszközök és csempék is előkerültek. A szakértők egy olyan föld alatti struktúrát is vizsgálnak, amely rejtekhelyként szolgálhatott.

A varsói gettó volt a legnagyobb gettó, amelyet a Harmadik Birodalom korában kialakítottak. Volt idő, amikor 3,4 négyzetkilométeres területén mintegy 430 ezer embert tartottak elzárva. Az érintettek többsége a treblinkai vagy a majdaneki megsemmisítő táborban halt meg. 1943 áprilisában a gettófelkelés, a világháború legjelentősebb zsidó ellenállása, nagyon rövid időre megállította a deportálásokat. A lázadást a németek brutálisan leverték, tízezreket öltek meg a gettóban vagy küldtek koncentrációs táborokba.