Magyar gépészmérnök találta fel a poroltót

Budapest egykori tűzoltóparancsnoka, egy magyar gépészmérnök találta fel a tűzkárok mérsékléséhez vezető és ma is széles körben alkalmazott, úgynevezett szárazoltó eljárást (ennél az oltóanyag víz helyett por vagy hab) és a poroltó berendezést. Szilvay Kornél nem csak hazai, de nemzetközi szinten is jelentős eredményeket ért el a korszerű tűzvédelem terén.

A híressé vált magyar mérnök 1890. július 25-én született Budapesten. Már tanulóként érdekelte a tűzoltóság munkája, így ilyen irányú hivatást választott. Műszaki tanulmányai alatt, annak részeként tűzvédelmi kiképzést kapott, technikusi oklevelét egy felső-ipariskolában szerezte meg. Tanulmányainak a befejezése után a Schlick-gyár tűzoltóegységének aktív tagjaként állt szolgálatba, ezután pedig csatlakozott a fővárosi önkéntes tűzoltók szervezetéhez. Műszaki tiszt, majd hamarosan főtiszt lett, közben pedig lelkiismeretes fejlesztőmunkát végzett. Látta ugyanis, hogy a tűzeseteknél – különösen a raktári tüzeknél – gyakran előfordult, hogy az oltóvíz okozta kár nagyobbnak bizonyult, mint a tűz okozta pusztítás.

„Szilvay hamar felismerte a nagy mennyiségű oltóvíz alkalmazásának hátrányát a belső tüzek oltásánál, ami esetenként nagy értékű anyagi javak teljes pusztulásához vezetett. 1923-ban jelentette be a szárazoltó eljárással kapcsolatos első találmányát, egy semleges gázzal oltó gépet. A fővárosi tűzoltóság vonuló járművein 2-2 db poroltót rendszeresített, amelyeket sikeresen alkalmaztak kisebb tüzek oltására. A poroltók használatának előnyeit a vagyonmegóvás tekintetében jól mutatta a Nemzeti Kaszinó gobelintermében 1925-ben támadt tűzeset, amelyet Szilvay kizárólag poroltókkal küzdött le, és az értékes perzsaszőnyegek, gobelinek csupán kisebb és javítható károsodást szenvedtek. Ez a tűzeset inspirálta egy nagy teljesítményű szárazoltó gép rendszerbe állítását Budapesten 1928-ban, amit a Mávag Mozdony- és Gépgyár gyártott le. A kapacitást hamarosan négy gépre növelték, amelyeket összesen 95 alkalommal vetettek be eredményesen. A párizsi tűzoltóság nemzetközi kiállításán, 1929-ben a Mávag egy korszerűsített poroltóval vett részt. A berendezés sikerét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a helyiek mellett az amerikai és a kanadai tűzoltóság is érdeklődött utána” – írja A világhíres feltalálóink, a magyar tudományos élet kiemelkedő személyiségei nevet viselő portál.

Szilvay Kornél feltalálóként összesen harminckilenc találmányára kapott szabadalmi oltalmat. Ezek közül az első egy villamos hálózatról működtethető gépjármű indítókészülék volt 1914-ben. Tűzoltói pályafutása során több ezer oltást vezetett, amelyek sorából kiemelkedik a budapesti Szent István-bazilika kupolatüzének 1947-es vízkármentes oltása. Szilvay Kornél 1957 szeptember 8-án, 67 éves korában hunyt el Budapesten.