Már az ókorban is újrahasznosították az üveget

Több díszes mozaikpadló is újrahasznosított üvegből készült egy 1600 éves, a mai Törökország területén fekvő villában – számol be a Dél-Dániai Egyetem oldala. Bár a lelőhelyet 1856-ban és az 1990-es években is feltárták, még mindig tartogat meglepetéseket. Kaare Lund Rasmussen és kollégái a közelmúltban archeometriai elemzést folytattak, az eljárás lényege, hogy kémiai vizsgálattal mérik fel az egyes tárgyak összetételét, készítési módját és egyéb tulajdonságait. Eredményeiket a Heritage Science folyóiratban mutatták be.

A maradványok Halikarnasszoszban, a mai délnyugat-törökországi Bodrumnál találhatóak. Halikarnasszosz leginkább Mauszólosz síremléke miatt híres, a mauzóleum az ókori világ hét csodája közé tartozott.

A villa két udvar közé épült, sok termét pazar mozaikpadló díszítette. Ezeken a geometrikus minták mellett a görög mitológia alakjai és jelenetei is szerepeltek, többek között az, amikor Zeusz bika formájában elrabolja Európét, de Vergiliushoz köthető motívumokat is ábrázoltak. A feliratok alapján a komplexum Kharidemoszé volt, és az 5. század közepén épült.

A mozaikok kialakítása igen költséges lehetett, sok alapanyagot úgy kellett importálni. Kaare Lund Rasmussen laboratóriumába 19 mozaikcsempe érkezett, ezek közül hét különböző színű üveg. A kutató arra jutott, hogy hat darab újrahasznosított üveg lehetett. Az anyagban 27 különböző elemet mutattak ki, az Egyiptomból és a Közel-Keletről származó üvegekhez a korabeli mesteremberek eltérő adalékokat adtak.

A Római Birodalom hatalmának gyengülése miatt a kereskedelmi útvonalak megváltoztak, és sok esetben áruhiány alakult ki. Lehetséges, hogy a térség lakói ezért döntöttek az üveg újrahasznosítása mellett.