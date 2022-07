Az első földgömb megalkotója

Martin von Behaim hajózási ügyekben szolgálta tanácsadóként II. János portugál királyt és részt vett az uralkodó által megrendelt, nyugat-afrikai úton. Ma leginkább az úgynevezett Erdapfelről ismerjük, ami a világ legrégebbi fennmaradt földgömbje. Behaim ezt Nürnberg császárváros számára készítette 1492-ben. A dátum nem véletlen.

Martin Behaim 1459. október 6-án született Nürnbergben. Apja kereskedőként tevékenykedett Európán belül, beleértve Velencét is, így nagy befolyásra tett szert. Utóbbinak köszönhetően 1461-ben nürnbergi szenátorrá választották. Martin Behaim egy ilyen prominens család tagjaként valószínűleg a legjobb iskolákban kapott oktatást. Mindössze tizenöt éves volt, amikor édesapja meghalt és a fiú a nagybátyjához került, aki a flandriai Mechelenbe küldte, hogy textilkereskedőként tapasztalatot szerezzen. Jorius van Dorpp ruhakereskedő üzletéhez csatlakozott és bejárták Európa nagy részét. Később Antwerpenbe költözött és Fritz Heberlein, a nürnbergi születésű ruhafestővel dolgozott együtt.

A kapcsolatok bővítésének vágya 1484 körül Portugáliába vonzotta, ahol az európai kereskedelmet irányító olasz és közel-keleti közvetítők megkerülésével szándékoztak elérni az Afrikai kontinenst. Behaim Lisszabonban telepedett le, ami egy széles körű kereskedelmi hálózat központjának számított akkoriban, mely magában foglalta az Afrikából származó aranyat, fűszereket, rabszolgákat. Behaim valószínűleg tehát kereskedési lehetőségeket keresett és talált is. Csatlakozott a német kereskedők kicsiny, de növekvő közösségéhez, ahol alkalma nyílt közvetlen kapcsolatba kerülni kereskedőkkel és felfedezőkkel, sőt, maga is részt vett utazásokon. Bár nem volt igazi geográfus, de a híres középkori német matematikus és csillagász, Regiomontanus tanítványának vallotta magát, sőt II. János portugál király is az udvarába fogadta, ahol néhány forrás szerint navigációval és csillagászattal kapcsolatos tanácsokat adott – íjra a Black Central Europe online portál.

A földgömb átmérője körülbelül 51 cm, és egyfajta papírmaséból készült, és gipsszel vonták be. A gömböt egy faállványra támasztották, és egy pár vaskarika rögzítette. Glockendon térképrajzait pergamencsíkokra festették, és a gömb köré ragasztották. A földgömbön több mint 2000 helynév, 100 képi illusztráció (plusz 48 transzparens és 15 címer) található Forrás: Wikimedia Commons/Alexander Franke

Úgy tűnik azonban, hogy az az állítást, miszerint Behaim tanította meg az égi navigációt, vagy ismertette meg a portugálokkal az új navigációs eszközöket, megcáfolja az a tény, hogy ezeket a technológiákat a portugál tengerészek akkoriban már ismerték és használták. Néhány szakember úgy véli, hogy a tudományos műszerek egyfajta „importőreként” munkálkodott, amelyek közül a legkiválóbbakat akkoriban szülővárosában, Nürnbergben állították elő. Ettől függetlenül II. János lovaggá ütötte 1485. február 18-án, feltehetően a navigációval és csillagászattal kapcsolatos tanácsadói tevékenységéért, de nincs feljegyzés a kitüntetés pontos okairól.

Középen Behaim és az Erdapfel elnevezésű földgömb. Johann Christoph Wagenseil történész 1682-ben azt állította, hogy Behaim Kolumbusz előtt fedezte fel Amerikát. Más szerzők szerint Behaim legalábbis Kolumbusznak adta az ötletet, hogy nyugatra vitorlázzon. Nincs bizonyíték arra, hogy Behaim valaha is nyugat felé hajózott volna felfedezőútra, és bár lehetséges, hogy Behaim és Kolumbusz Lisszabonban találkozott egymással. Forrás: Bildagentur-online/Universal Images Group via Getty Images

1490-ben Behaim visszatért szülővárosába, Nürnbergbe, ahol végrendeleti ügyeket rendezett, ám három évig a városban maradt. Sikerült meggyőznie a városi tanács vezető tagjait arról, hogy az ő irányításával finanszírozzák híres földgömbjének építését. A megbízást Georg Holzschuher tanácsára adták neki. Behaim elsőként ábrázolta a Földet gömb formában. A földgömböt végül George Glockendon festő segítségével készítette el 1492-ben, közvetlenül azelőtt, hogy Kolumbusz partra szállt volna az amerikai kontinensen.

1507-ben üzleti ügyek intézése miatt Lisszabonba utazott, majd július 29-én a Szent Bertalan kórházban meghalt.