Középkori hajó roncsára és rakományára bukkantak

A Bournemouth-i Egyetem régészei egy 13. századi hajó maradványait és rakományát tárták fel a dél-angliai Dorset megye közelében – számol be az intézmény oldala. 11-14. századi tengeri hajók eddig nem voltak ismertek Anglia vizeiből, a most felfedezett a legkorábbi ismert angol roncs, amelynél a hajótest részei is láthatóak.

A maradványokat egy helyi charter hajó kapitánya, Trevor Small találta meg 2020-ban, aki aztán értesítette a kutatókat. A roncs egy vihart követően vált láthatóvá. Small engedélyt kapott, hogy lemerüljön a lelőhelyen. „Anglia egyik legrégebbi hajóroncsát fedezte fel” – mondta a kapitány. Tom Cousins tengeri régész szerint nagyon kevés 750 éves hajó konzerválódik, és szerencsések, hogy ez a roncs ilyen jó állapotban maradt fenn. A leletek az alacsony oxigénszintnek, a homoknak és a köveknek köszönhetően őrződtek meg.

A hajó klinker technikával készült, palánkjai egymásra borultak. Fedélzetén purbecki kő utazott, mivel a rakomány jelentős része mozsár volt, a roncsra mozsárhajóként hivatkoznak. A Dorset közelében fekvő Purbeck-sziget mészköve messze földön híres volt, nem csak Britanniában, hanem Európában is használták.

A szakértők malomkerekeket, egy üstöt, illetve két sírkövet is feltártak. Az egyiken egy, a 13. század elejére jellemző, körkörös kereszt, a másikon pedig egy, a század közepén elterjedt, kiszélesedő kereszt látható.

Az évgyűrűk vizsgálata alapján a hajó ír tölgyből épült, a fát 1242-1265 között vágták ki. Az írországi eredet még nem jelenti azt, hogy a hajót Írországban építették, a fát gyakran exportálták.