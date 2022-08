Kincseket hoztak fel egy 17. századi hajó roncsától

Aranyérméket, drágaköveket és ékszereket találtak egy több száz éves spanyol hajóroncsnál – számol be a Live Science. A szakértők azért merültek le a Bahamák közelében fekvő maradványokhoz, hogy megóvják azokat.

A Nuestra Señora de las Maravillas egy 808 tonnás galleon volt, amely 1656-ban Spanyolországból Kolumbia felé tartott, amikor egy navigációs hiba miatt egy másik hajóval ütközött. A galleon egy korallzátonyra futott, a fedélzeten lévő mintegy 650 emberből 600 meghalt. A hajó maradványai ma nagyjából 13 kilométer hosszan fekszenek szétszóródva a tengerfenéken.

A Maravillast ma az egyik legcsodálatosabb spanyol kincseshajónak gondolják, ezért a fosztogatók előszeretettel keresik fel. A fedélzeten utazó mintegy 3,5 millió tárgy nagy részét már elhurcolták.

Hogy megóvják a leleteket, a roncsokra specializálódott Allen Exploration a bahamai kormánnyal fogott össze. „A Maravillas Bahama tengerészeti történelmének ikonikus része” – mondta Carl Allen, a szervezet alapítója. Mint hozzátette, a roncs története durva: a 17-18. században spanyol, angol, francia, holland, bahamai és amerikai expedíciók emelték ki maradványait, de 1970 és 1990 között is folytak itt feltárások. Sajnos sok adat elveszett a roncsról.

Az elmúlt két évben Allenék rengeteg leletet, köztük a hajó egyes elemeit tudták felhozni. A kutatók személyes és használati tárgyakra is bukkantak, így Kínából és Portugáliából származó tányérokra. A 12. században alapított Santiago-rend medáljait is megtalálták, az egyik kifejezetten díszes, aranyból készült, és smaragdok ékesítik. Emellett arany- és ezüstérméket, smaragdokat, ametiszteket és egy ezüstrudat is találtak.