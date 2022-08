Így érdemes locsolni a kiskertben

Az idei nyarat kíméletlen aszály jellemzi, kritikus fontosságú tehát, hogy megfelelő módon juttassuk kerti növényeinket vízhez, de közben ne pazaroljunk. És nem csak a pazarlás a tét: helytelen locsolással azt kockáztatjuk, hogy a növényeinket kórokozók (gomba, rák) támadják meg, akár el is pusztulhatnak. Ám ha tudjuk, miként, mikor és hová locsoljunk, máris közelebb kerültünk ahhoz, hogy növényeink a kánikulát is túléljék, és még akkor is legyen termés és virág. A helyes locsolás alapszabályait az alábbiakban szedtük pontokba.

Reggel locsoljunk!

A kora reggeli locsolás a leghatékonyabb a kerti virágok és zöldségek számára. Ekkor ugyanis még nem forrósodott át a talaj, tehát a növények tövéhez kijuttatott víz java képes leszivárogni a gyökerekhez, csekély a párolgási veszteség. A reggeli locsolással a növények számára kellő mennyiségű víztartalékot képezünk a talajban, amivel túlélik a déli órák gyilkos hőségét. Se túl gyakran, se túl keveset ne locsoljuk!

Az aggodalmas kerttulajdonos hajlamos akár mindennap egy keveset locsolni, csakhogy ezzel árt a növénynek, mert az úgymond elkényelmesedik. Aki viszont „ridegtartás” módjára ritkábban locsol, arra készteti a növényeit, hogy erős és mély gyökérzetet fejlesszenek. Márpedig annak révén még akkor is képesek a talaj alsóbb rétegeiből nedvességet felszívni, ha a felszín majdhogynem cserepesen száraz. Kevesebb, de alaposabb locsolással tehát jobban segíthetjük a növények túlélését. A növény tövét locsoljuk!

Ha a növény tövéhez irányítjuk a vízsugarat, oda jut az éltető nedű, ahol arra a legnagyobb szükség van. Megfontolandó, hogy a különösen vízigényes növényekhez csepegtető öntözőrendszert építsünk ki, amely egyszerre víztakarékos és hatékony, képes mélyen átáztatni a talajt. Ne használjunk szórófejes locsolókat!

A pázsitot leszámítva más növényekhez ne akarjunk esőztető (forgófejes) locsolórendszert. Ez ugyanis olyan finom permetet képez, ami a nyári melegben a levegőben elpárolog, a parányi vízcseppek alig jutnak el a növények gyökeréhez. Ha viszont a levelek nedvesek lesznek, annak gombás betegség lehet a következménye. A konténeres növényeket naponta locsoljuk!

Míg a talajban szabadon gyökerező növények több napot is kibírnak locsolás nélkül, a cserepes, dézsás növények földje sokkal gyorsabban kiszárad: minél kisebb a cserép, annál hamarabb. Ezeket a növényeket tanácsos reggel jól belocsolni, és amennyiben a nappali hőmérséklet meghaladja a 30 Celsius-fokot, este is megkínálni egy kis vízzel. A konténeres növényeket öntözőrúddal locsoljuk!

A zuhanyrózsás öntözőrúd haszna, hogy ügyesebben elérjük a távolabbi vagy nagyobb lombozatú növények tövét a vízzel, de közben nem túl erős a vízsugár, nem mossa ki a talajt a cserépből. Nagy hasznát vesszük az öntözőrúdnak mind a magasan lévő ámpolnás (kúszó) növényeknél, mind a talajra letett cserepesek locsolásánál. Különösebb nyújtózkodás vagy hajolgatás nélkül juttathatjuk ki a megfelelő mennyiségű vizet. A fákat is kell locsolni!

A fákat, bokrokat, futónövényeket is érdemes rendszeresen meglocsolni. Kivált a frissen ültetett fásszárúak igénylik, hogy az első hónapban heti két-három alkalommal egy nagy adag vizet kapjanak. Utána elég hetente egyszer alaposan belocsolni ezeket a növényeket. A kétévesnél idősebb fákat és bokrokat nyáron kéthetente egyszer öntözzük meg. Ellenőrizzük a talaj nedvességtartalmát!

A kerti növények attól is szenvednek, ha kiszárad a talajuk, de attól is, ha vízben kell állniuk, ami gyökérrothadást okozhat, mert megakadályozza az oxigénfelvételt. A talaj felszíne akkor is száraznak tűnhet, ha mélyebben még kellően nyirkos. A túlöntözést megelőzendő szúrjunk a földbe egy vékony fa rúdlécet, vagy akár hurkapálcát, és amennyiben kihúzás közben azt észleljük, hogy nedves-saras a vége, akkor még ráérünk a locsolással.