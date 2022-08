Először használtak légipostát: de nem ért célba

Az első hivatalos légiposta-repülésre az Indiana állambeli Lafayette-ben került sor 1859. augusztus 17-én. A hőlégballonozás atyjának tartott John Wise a híressé vált Jupiter ballonjával repült, és postai küldeményeket szállított a lafayette-i postának. Bár a járat nem érte el a célállomást, ez volt az első alkalom, hogy légipostán küldtek leveleket az Egyesült Államokban.

Egy forró nyári napon, amikor a hőmérséklet 32 Celsius-fok felé emelkedett, John Wise az Indiana állambeli Lafayette város főterén álldogált, és a Jupiter nevű hőlégballonja mellett várt türelmesen. Igen fontos pillanat volt ez még egy olyan jól ismert és lelkes ballonos számára is, mint ő: Wise ugyanis az első amerikai légipostai szállítására készült. A postamester átadott neki egy zsákot, amelyben összesen 123 levél volt, az értékes rakomány úti céljaként New York City-t jelölték meg.

A történelem során már korábban is próbálkoztak a levelek légi szállításával – 1785-ben a La Manche első ballonos átrepülése során Blanchard és Jeffries hoztak el egyetlen levelet. Sőt, postagalambokat mindig is használtak, nem csak a civil, de a katonai életben is. A hőlégballonok akkoriban már 76 éve léteztek, s folyamatosan fejlesztették őket – írja a Wired.com tudományos hírportál.

A tudományos érdeklődésű Wise azt is felismerte, hogy a nap hője értékes szerepet játszik a léggömbben lévő gáz felmelegítésében, és egy fekete léggömböt épített a hatások hasznosítására. A bélyeget az első postai légi szállítás 100 éves évfordulójára adták ki. Forrás: Getty Images

Az 51 éves Wise, akinek ez a 233. ballonos repülése volt, nem csak a sikeres szállításban, de abban is reménykedett, hogy felállíthatja a leghosszabb hőlégballonos repülés rekordját. Délután, 14 órakor indult kalandos útjára, ám az időjárás nem állt mellé, Wise észlelte, hogy a szél délnyugatról fúj, és nem pedig a remélt és ideális keletről. Ennek ellenére több mint 4200 métert emelkedett. Öt órával – és mindössze 48 kilométerrel később – azonban kénytelen volt feladni és leszállt az indianai Crawfordsville-ben. A leveleket tartalmazó zsákot egy selyemből készült ad hoc ejtőernyővel dobta le és ballonján követte annak leereszkedését, egymástól néhány méterre landoltak. A leveleket a helyi vasúti postamester feltette a keleti partra tartó vonatra. A posta tehát részben ténylegesen légi úton haladt, de ezután vonattal biztosították a célba jutását.

John Wise Forrás: Smithsonian Postal Museum / közkincs

Bár a Jupiter postai küldetése így bizony részben sikertelennek minősült, mégis ez volt az első hivatalos, a posta által jóváhagyott légipostai járat Amerikában. Egy hónappal később Wise azonban újra próbálkozott. Ezúttal a New York állambeli Hendersonig jutott el, ám egy vihar miatt kényszerleszállást hajtott végre és a balesetben elvesztette a postai küldeményeket. Az első sikeres repülésre csak fél évszázaddal később került sor, amikor 1911 februárjában három levelet vittek néhány kilométerre a kaliforniai Petaluma és Santa Rosa között.

Egy levél, amely Wise ballonján az első légipostai szállítmánnyal utazott. Forrás: Smithsonian Postal Museum / közkincs

A kiszámíthatatlanság és a veszély ellenére Wise soha nem veszítette el a hőlégballonok iránti lelkesedését, vagy a léghajózás jövőjébe vetett hitét. A polgárháború alatt megfigyelő hőlégballonokkal repült az Unió hadseregében.

Húsz évvel a lafayette-i felszállása után, 71 évesen hunyt el, amikor egy vihar a Michigan-tóba lökte hőlégballonját. Közel száz évvel az első ballonos légipostai utat követően előkerült egy levél is, amely ekkor Wise léghajóján utazott. “Wise professzor ma fél négykor elhagyja Lafayette-t a Jupiter nevű ballonján, s várhatóan Philadelphia vagy New York városában landol majd.” – írta a levele végére a feladója, Mary A. Wells.