Megszületett a Habsburg Monarchia leghosszabban uralkodó császára

1830. augusztus 18-án, a bécsi schönbrunni kastélyban született Ferenc József Károly főherceg és Zsófia bajor hercegnő legidősebb fiaként. Nagybátyja, I. Ferdinánd lemondatása után, 1848 decemberében került a trónra. Ferenc József a Habsburg-dinasztia legelismertebb tagja lett, aki 68 éven át irányította az Osztrák Birodalmat, majd az Osztrák-Magyar Monarchiát, ami Európa történetének negyedik leghosszabb uralkodásának számít. Ferenc József uralkodását a demokratizálódás és a függetlenedési törekvések ellenzése jellemezte, mivel a Monarchia erejének megőrzését csak a korlátlan befolyásában látta. Azonban hosszú út vezetett idáig.

Három öccse volt: Ferdinánd Miksa főherceg (született 1832-ben), Károly Lajos főherceg (született 1833-ban) és Lajos Viktor főherceg (született 1842-ben). Húga, Mária Anna négyéves korában elhunyt. Édesapja, Habsburg–Lotaringiai Ferenc Károly, osztrák főherceg, V. Ferdinánd császár öccse volt, édesanyja pedig a Wittelsbach-házból származó Zsófia Friderika bajor királyi hercegnő, aki szigorúan fogta a gyerekeit. Ferenc József gyermekkora rövidre sikerült: imádott nagyapja elhunyt, mire ő 5 éves lett, s az iskolai neveltetése is már hatéves korában elkezdődött. Az ifjú herceg heti tizenhárom órában tanult írást, hittant, nyelveket és földrajzot, ám egy év alatt a tanórák száma már harminckettőre nőtt. Később ehhez jött a történelem, a jogtudomány, a teológia, a filozófia és a magyar kultúra, ám a leendő uralkodó igen tehetségesen rajzolt is. Közben a német és a francia után a cseh, a magyar, a lengyel és az olasz nyelveket is rövid időn belül elsajátította, próbálkozott a göröggel és a latinnal is, ám azok tanulását egyfajta nyűgnek érezte.

Fizikai erőnlétét számos testgyakorlási feladattal erősítették, miközben vívni is megtanult. Mindössze tizenhárom évesen már kinevezték az osztrák hadsereg hadnagyi posztjára; ezért is harcolt 1848 májusában az olasz fronton. Hamarosan azonban csatlakozott bécsi tüntetések és lázadások elől Innsbruckban menedéket keresett családjához. Leendő feleségével és unokatestvérével, Erzsébettel itt találkozott először, még tíz évesen, bár akkor még nem volt elragadtatva tőle. Sissibe csak hat év múlva szeretett bele, majd hamarosan feleségül vette– írja Tracy A. Burns a Franz Joseph: The most beloved emperor of the Habsburg Monarchy című cikkében.

Ferenc József a Lánchíd pesti hídfőjénél, ahol a koronázási dombon megteszi a négy kardvágást Forrás: Wikimedia Commons/Bauer sen

A család 1848 zaklatott napjaiban végül a morvaországi Olmützbe menekült. Ferenc József 1848. december 2-án, 18 évesen pedig császár lett. Nagybátyja, I. Ferdinánd lemondott (vagy lemondatták) a trónról, hogy ezzel megpróbálják megállítani a forradalmakat. Ferenc József életét végégkísérő másik jelentős tényezőnek számított a nacionalista irányzatok megjelenése Európa-szerte. Élete során összesen hét merényletet követtek el ellene, az elsőt 1853-ban, amikor Libényi János hátulról nyakon szúrta. A császár magas, erős gallért viselt, ami megmentette az életét.

Ez a korszak a külügyi csalódásainak időszaka is, ami véget vetett az abszolutizmusnak: az Osztrák Császárság súlyos katonai és politikai veszteségeket szenvedett az 1850-es–60-as években, a szárd háború és a porosz–osztrák háború nyomán elveszítette vezető szerepét a német államok között, miközben le kellett mondania itáliai tartományairól is. Ezek a kudarcok kényszerítették ki a Magyarországgal való kiegyezést, a központosított birodalmi kormányzat dualista rendszerré való átalakítását. Uralkodása alatt több etnikai csoport elégedetlenkedett, a nyelvi nézeteltérések általánossá váltak. Később, a századfordulón Bosznia-Hercegovina annektálása és a két balkáni háború fokozta a súrlódásokat, amely nagyban hozzájárult a Habsburg Monarchia bukásához. Ez a feszültség vezetett Ferenc Ferdinánd főherceg meggyilkolásához is, ami az első világháborúba torkollott.

Hirdetmény Ferenc József trónra lépése alkalmából Forrás: Wikimedia Commons/mek.nif.hu

Bár Ferenc József egész életében arra törekedett, hogy épségben tartsa birodalmát és őrizze alattvalóit, mégsem tudott feláldozni semmit az örökölt hatalomból. A Schönbrunni kastélyban halt meg 1916. november 21-én, 86 évesen. A bécsi császári kriptában helyezték örök nyugalomra, fia és felesége mellé.