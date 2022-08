Veszélyben van Cook kapitány legendás hajójának roncsa

Szakértők szerint hajóférgek, halak, rákok és egyéb állatok, illetve viharok fenyegetik James Cook legendás Endeavourjának feltételezett roncsát – számol be a The Guardian. A hajó az amerikai Rhode Island közelében nyugszik, hogy a roncs valóban az Endeavouré-e, arról megoszlanak a vélemények. Az Ausztrál Tengerészeti Múzeumnál úgy vélik, az idő kritikus a történelmileg és a vizsgálatok szempontjából fontos részek megmentéséért folytatott küzdelemben. Az intézmény idén februárban számolt be a roncs lokalizálásáról, az amerikai fél szerint a bejelentés korai volt.

Reuben Shipway, a Plymouth-i Egyetem tengerbiológusa kilátogatott a helyszínre, és hajóférgekre (kagylókra), illetve rákokra bukkant a maradványoknál. Ezek, a tenger termeszeinek is hívott állatok súlyos károkat okoznak a fában. Az ausztrál kutatóknak nincs lehetőségük a roncs megóvására, de bíznak az amerikai közbeavatkozásban.

A kagylók és rákok mellett már azok az állatok is veszélyeztetik a hajót, amelyek a kártevőkhöz próbálnak hozzáférni. További problémát jelentenek a viharok, amelyek képesek eltakarítani a homokot, így még több rész válik hozzáférhetővé az állatok számára. Kieran Hosty, az Ausztrál Tengerészeti Múzeum régészeti vezetője szerint a fának esélyes sincs a fennmaradásra a mérsékelt övi klímán a tengerfenék feletti vízben.

A roncs megóvására több módszer is létezik. A szakértők visszatemethetnék, így elzárva az oxigéntől a maradványokat, vagy akár geotextíliával is bevonhatnák azokat. A legolcsóbb és legegyszerűbb megoldás a homokzsákok alkalmazása lenne.

Cook kapitány az Endeavouron Új-Zélandig és Ausztráliáig utazott, 1770-ben Nagy-Britannia területévé nyilvánította Ausztrália keleti partvidékét, Új-Dél-Walesnek nevezve el azt. A legendás hajót az amerikai függetlenségi háború idején, Lord Sandwich névre átkeresztelve használták majd süllyesztették el, hogy megakadályozzák a francia flotta bejutását Newport kikötőjébe.