Megtalálhatták Szent Péter születési helyét

A régészek és valláskutatók régóta keresik Szent Péter születési helyét, az apostol Jézus Krisztus 12 tanítványa között kiemelt fontosságú, hiszen a hagyomány szerint ő volt Róma első pápája. Izraeli szakértők egy csoportja a közelmúltban bejelentette: olyan leletre bukkantak, amelynek köszönhetően lokalizálhatják Bétszaidát – számol be a Smithsonian Magazine. A Betsaidaként is ismert településről származott Péter mellett testvére, András, illetve valószínűleg Fülöp apostol is.

A kutatók az Apostolok temploma nevű elveszett székesegyház feltételezett maradványait vizsgálták az El-Aradzs nevű lelőhelyen a Kineret-tó, azaz a Galileai-tenger északi partján. Az ásatás során egy nagy, görög nyelvű feliratra bukkantak. A szöveg a mennyei apostolok főnökére és parancsnokára utal, a titulus Péterhez köthető.

A felfedezés azt sugallja, hogy Péternek kiemelt szerepe volt a bizánci korban épült bazilikában. A régészek úgy gondolják, hogy a székesegyház Péter és András egykori háza fölött állt. A feliratot két falemezzel határolt kerek medalionban találták meg, a tárgy a sekrestye mozaikpadlójához tartozott.

A régészek abban bíznak, hogy az októberben meginduló újabb ásatási szezon során Andráshoz köthető szöveget is felfedezhetnek. Bétszaida nemcsak Péter, András és Fülöp apostolok születési helyeként ismert, Jézus több csodája, így a vak ember meggyógyítása is itt történt.

A szakértők régóta próbálják lokalizálni Bétszaidát, az új eredmények megerősítik azt a korábbi feltételezést, hogy a város El-Aradzsnál feküdt. Bár a székesegyházat nem biztos, hogy éppen Péter és András házára emelték, a kutatók szerint meggyőzőek a bizonyítékok, hogy a város itt terült el.