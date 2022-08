Kiderült: hamisítvány a Galileinek tulajdonított kézirat

A Michigani Egyetem bejelentette: hamisítvány az a kézzel írt dokumentum, amelyet korábban Galileo Galileihez kötöttek – számol be a Live Science. A Galilei-kéziratként ismert tárgy az intézmény könyvtárának ékköve volt, egy belső vizsgálat viszont felfedte, hogy a dokumentum hamisított. A papírban lévő vízjelek legkorábban a 18. századból származnak, tehát legalább egy évszázaddal a híres természettudós halála után készültek.

„Eléggé gyomorszorító volt, amikor rájöttünk, hogy a mi Galileink valójában nem Galilei” – mondta Donna L. Hayward, az egyetemi könyvtárhálózat ideiglenes dékánja. A kézirat 1938-ban került az intézményhez, a tárgyat egy detroiti üzletember, Tracy McGregor adományozta. McGregor 1934-ben, egy másik gyűjtőtől vásárolta meg az iratot, az akkori aukciós katalógus szerint a dokumentumot Pietro Maffi pisai érsek hitelesítette, aki egyéb Galilei-levelekkel vetette össze azt.

A kézirat tetején azon levél vázlata szerepel, amelyet Galilei a velencei dózsénak írt 1609-ben. A levelet a csillagász valóban elkészítette, egy másik vázlatát a Velencei Levéltárban őrzik. A dokumentum alján a Jupiter holdjairól készült jegyzet olvasható, amely szintén Galilei valós jegyzetein alapul.

Amikor Nick Wilding, a Georgiai Állami Egyetem történésze megpillantotta az iratot, érezte, hogy valami nincs rendben: a tinta, a kézírás és bizonyos esetekben a szóhasználat is furcsának tűnt a 17. századra nézve. A kutató 2022 májusában vette fel a kapcsolatot a könyvtárral, és rövidesen megkezdődött a belső vizsgálat.

A szakértők valószínűsítik, hogy a szöveget Tobia Nicotra, az 1920-as és 1930-as években tevékenykedő termékeny olasz hamisító hozta létre. A papírban az AS monogram, illetve a BMO, azaz Bergamo rövidítésének vízjelét mutatták ki, utóbbi jelölés 1770-ben jelent meg, a papír tehát legkorábban ekkor készült.

Az is kiderült, hogy a dokumentum létezésére az 1930-as évek előtt nincs bizonyíték. Az elemzés azt is felfedte, hogy a Pietro Maffi érsek által állítólagosan megvizsgált két Galilei-kézirat szintén Nicotra hamisítványa volt. Hasonló, az olasz csalóhoz köthető, de Galileinek tulajdonított dokumentum található a New York-i Morgan Könyvtárban.