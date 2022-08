Fotópályázat tudományos kutatások képeiből

A BMC Ecology and Evolution folyóirat egy olyan fotópályázatot hirdetett, amelynek résztvevői azok a kutatók voltak, akik a tudományos kutatómunkájuk során készült képeikből kívántak nevezni. Négy kategória állt ehhez rendelkezésre: Kapcsolatok a természetben, Veszélyben a biodiverzitás, Közelkép az életről, Zajlik a kutatás. A győzteseket a tudományos folyóirat szerkesztői választották ki a beküldött pályaművekből, fontos szempont volt, hogy a képek által elmesélt történetnek tudományos értéke legyen.

A 2022-es verseny abszolút győztese egy olyan légy fotója (nyitóképünk), amelyet egy „zombigomba” támadott meg. Roberto García-Roa fotója bemutatja, amint a gomba termőtestei egy légy maradványából kitörnek.

A részeges csonttollú esete a megerjedt berkenyével. Forrás: Alwin Hardenbol

A Kapcsolatok a természetben egy csonttollú és egy berkenyefa kapcsolatát mutatja: Alwin Hardenbol felvételén a madár épp felreppen csőrében egy bogyóval, amely a kedvenc elesége e fajnak, a berkenyék után nagy távolságokat is képesek röpülni. A bogyók magas cukortartalma miatt a termés egy idő után fermentálódik, s a benne lévő alkohol a madarakra is hat. Nem csoda, ha a csonttollúak az evolúciójuk során meglehetősen nagy májat fejlesztettek ki.

Denevér és béka Forrás: Alexander T. Baugh

Ugyanezen kategória második helyezettjén keresztül azt érthetjük meg, hogy a természetes kiválasztódás és a szexuális szelekció egymás ellen hatnak. Alexander T. Baugh felvételén a denevér (Trachops cirrhosis ) a nászénekét zengő békára pont annak éneke alapján talált rá. E denevérfaj békákra specializált, olyannyira, hogy a nyálában még a béka bőrében lévő méreganyagot semlegesítő vegyület is van.

Vajon meddig állnak még a szomjas elefántok rendelkezésére a majomkenyérfák? Forrás: Samantha Kreling

A Veszélyben a biodiverzitás kategória nyertes felvételét Samantha Kreling készítette, egy hatalmas majomkenyérfa és az elefántok csoportja a szomjúságról vall. Az elefántok rendszeresen lehántják a baobab kérgét, s a benne tárolt vízhez így hozzá tudnak férni, a fák kérge azonban gyorsan regenerálódik, ám a klímaváltozás veszélye sajnos rájuk is leselkedik. Könnyen lehet, hogy az évezredekig élő baobab eltűnhet, ez pedig az elefánt számára is végzetes lehet.

A túl korai tavaszodás kiváltja a szaporodás ösztönt, ám ilyenkor egy hirtelen hideghullám és a tavakon képződő jégkéreg végzetes a békák és utódaik számára. Forrás: Lindsey Swierk

A kategória második helyezését Lindsay Swierk nyerte el. A korábban érkező tavasz számos élőlényt kihívások elé állít, így az észak-amerikai erdei békát (Rana sylvatica) is. A (túl korai) tavaszi olvadásból létrejövő kis tavacskák szolgálnak szaporodó helyül, ám egy-egy későbbi fagy során az állatok befagynak a vízbe, csapdába esnek, s nemcsak a béka, hanem a következő – még peteként létező – generáció is elpusztul.

A békapeték belsejében megfigyelhetjük a fejlődő utódokat, és azt is, hogy vannak terméketlen peték a csoportban. Forrás: Brandon André Güell

A Közelkép az életről kategória nyertese Brandon André Güell egy dél-amerikai levelibéka-féle (Agalychnis spurrelli) petéiben fejlődő utódait mutatja be. A peték 6 nap után kikelnek – ha szerencséjük van, s addig nem eszi meg őket egy ragadozó, vagy valami más veszély nem csap le rájuk. E békafaj egyedei megfelelő esős időjárás esetében összegyűlnek és rohamszerűen sok százezer petét raknak le egy helyen. A peték jelentős része sose éri meg a kikelést, ám időnként a ragadozók okozta fenyegetés hatására képesek előbb is kikelni.

Búvárkodó anolisz, a fején a víz alatti légzést lehetővé tevő buborékkal. Forrás: Lindsey Swierk

A kategória második helyezettje akár ismerős is lehet olvasóink számára is, mi is írtunk arról a gyíkról, amely a víz alá menekül ragadozói elől. Lindsay Swierk felvételén vele találkozhatunk ismét, a kis anolisz orrán a víz alatti légzés során használt levegő buboréka látható.

Vízálló öltözet és maszk – a kutatókat se a pandémia, se a lezúduló csapadék nem tarthatja vissza. Forrás: Jeferson Ribeiro Amaral

A Zajlik a kutatás kategóriában Jeferson Ribeiro Amaral felvétele kapta az első helyezést, a képet még a covid pandémia idején végzett terepi munka során készítette. A kutatók azt vizsgálták, hogy a mezőgazdaság negatív hatásait képesek-e ellensúlyozni a szántóföldeken meghagyott magányos fák s az esős évszakban a mellettük kialakuló ideiglenes tavacskák. A kép azt hivatott bemutatni, hogy a kutatók minden negatív körülmény ellenére is a munkájuknak szentelik életüket.

A megfelelő idő tömeges szaporodáshoz vezet, a szakember legnagyobb örömére. Forrás: Brandon André Güell

A kategória második helyezését Brandon André Güell kapta, a képen a korábban már bemutatott békafaj petéinek „szülei” körében látható a fiatal tudós. A pálmaleveleket ellepték a levelibékák, amelyek a csapadék érkeztével szaporodási lázban égtek. A kutató a békák szaporodásának alkalmazkodóképességét mérte fel.