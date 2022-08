Romániai leletek árulkodnak a korai emberekről

Forrás: Chu et al 2022

Egy új tanulmányban Wei Chu, a Leideni Egyetem munkatársa és kollégái a nyugat-romániai Româneştinél (Rumunyest) előkerült leleteket ismertetik – számol be az egyetem oldala. Ez az egyik legjelentősebb, a korai Homo sapienshez köthető lelőhely Délkelet-Európában, a helyi maradványok sokat elárulnak arról, hogy a modern emberek miként alkalmazkodtak új, európai környezetükhöz.

Délkelet-Európából rengeteg korai Homo sapiens fosszília ismert, valószínűleg azért, mert a csoport a Balkánon keresztül vándorolhatott be. A térségben ugyanakkor kevés olyan kövületre bukkantak, amely kulturális emlékekkel együtt maradt fenn. Româneşti jelentőségét az adja, hogy tárgyai révén az ősi emberek alkalmazkodása is kirajzolódik.

A helyi eszközök azt mutatják, hogy a helyiek pattintással hoztak létre meglehetősen egységes pengéket, amelyeket aztán nyilaknál vagy lándzsáknál használhattak. Emellett olyan köveket is készítettek, melyekkel fát egyenesíthettek ki. Úgy tűnik, a helyszínen hideg lőfegyvereket és hajítófegyvereket hoztak létre.

A szakértők több ezer egyéb leletet is megvizsgáltak, melyek közül néhányat Româneştitől 300 kilométerre fedeztek fel. A csapat a helyi tűzrakás nyomait is elemezte, és megállapította, hogy Româneştihez többször is visszatértek az emberek. A helyi eszközök többségén nem ismerhetőek fel a használat jelei, ami arra utal, hogy az itt elkészített tárgyakat máshova szállították használatra.

A kőeszközök a neandervölgyiekhez képest eltérő alkalmazkodási stratégiáról árulkodnak. A szakértők következő célja annak felmérése, hogy a helyi Homo sapiensek milyen kapcsolatban álltak a neandervölgyiekkel. A térségben feltárt egyéb leletek alapján a két csoport keveredett a régióban.