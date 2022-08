Ki volt a híres griff harcos?

Forrás: Lynne Schepartz and Tobias Houlton/University of Witwatersrand

Egy új tanulmányban Iosif Lazaridis, a Harvard Egyetem munkatársa és kollégái a griff harcosként ismert ókori görög vezető maradványait elemezik – számol be a Cincinnati Egyetem oldala. A csapat szerint a férfi abban a városban lett király, amelynek térségében felnőtt.

A kutatók a griff harcos mellett további 726 ősi ember DNS-ét vizsgálták. Az érintettek a bronzkorban, illetve azelőtt éltek a Földközi-tenger tágabb régiójában. Az eredmények alapján 7-5 ezer éve az a kaukázusi eredetű népek nyugati irányban Anatóliába, északon pedig a kelet-európai sztyeppére vándoroltak be. 5 ezer éve aztán Kelet-Európából egész Európában és Nyugat-Ázsiában elterjedtek, majd ismét visszatértek a Kaukázusba. A helyi populációkhoz csatlakozva egy vegyes származású népesség jött létre, ahonnan a görög, a paleobalkáni és az albán nyelvek beszélői származnak.

„Ha a mükénéi civilizáció felemelkedését nézzük, az ősi DNS alátámasztja azt az elképzelést, mely szerint ez egy helyi, nem pedig valamilyen kívülről importált jelenség volt” – mondta Jack Davis, a Cincinnati Egyetem szakértője és a csapat tagja. A griff harcos sírját a szakértő 2015-ben találta meg egyik kollégájával a mükénéi kultúra fontos lelőhelyénél, Pülosznál. A nyughely azóta tartja lázban a régészeket. A maradványok egy 30-35 éves, egyértelműen tehetős férfitól származnak, sírjából jó minőségű páncél, fegyverek és értékes tárgyak kerültek elő. Az egyik elefántcsont-táblácskán egy félig sas, félig oroszlán megjelenésű teremtmény látható, innen a griff harcos megnevezés.

A feltételezhetően szakrális, katonai és politikai feladatokat is ellátó férfi a mükénéi Pülosz egyik első királya volt. Ezt megelőzően több arisztokrata család küzdött egymással a hatalomért, ez megmagyarázza, hogy a lelőhelynél miért találni annyi díszes, ősi sírépítményt, úgynevezett tholoszt.

A kutatók most genetikai vizsgálattal igyekeztek jobban megérteni a korszakot, az elemzés azt is felfedte, hogy egyes püloszi nyughelyek a véltnél több ember maradványait őrzik. Az izotópos analízisek emellett arra is rávilágítottak, hogy Püloszban a gazdagabb sírokba eltemetett személyek meglehetősen sok fehérjét fogyasztottak, a férfiak pedig általában több proteint vettek magukhoz, mint a nők.

Az új vizsgálat cáfolja azt az elméletet, mely szerint a griff harcos egy hódító idegen volt. Úgy tűnik, a férfi Pülosz régiójából származott.