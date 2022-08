Világháborús roncsok bukkantak elő az apadó Dunából

Az idei extrém száraz nyár hatására második világháborús roncsok bukkantak elő a Dunából Szerbiában, Prahovo közelében, a Vaskapu-szoros térségében – számol be a Live Science. A németek a háború végén, 1944-ben nagyjából 200 hajót süllyesztettek el a fekete-tengeri flottából, hogy megnehezítsék a szovjetek előrenyomulását.

A maradványok egy részét már elszállították, de továbbra is több hajó nyugszik a folyóban. Az érintett szakaszon a közlekedés meglehetősen nehéz a maradványok miatt. A most előkerült mintegy 20 roncs közül sokban még mindig található éles lőszer, ami az embereket és az élővilágot is fenyegeti. A roncsok miatt a Duna érintett szakaszán 180 méter helyett csupán 100 méter széles a hajózható rész.

A szerb kormány egy ideje fontolgatja a maradványok kiemelését, eddig azonban nem volt forrás a műveletre. A közelmúltban ugyanakkor bejelentették, hogy európai uniós támogatással nagyjából 30 millió eurót fordítanak a kiemelésre.

Idén az aszály Európa-szerte a folyók apadásához vezetett, sok helyen kerültek felszínre korábban rejtett maradványok. Az olaszországi Póból például egy, a második világháború idején elsüllyedt hajó, a Teveréből pedig egy ókori híd bukkant elő. A folyamat nemcsak a kontinenst, hanem gyakorlatilag az egész északi féltekét érinti, a Jangcéban korábban elmerült szobrok váltak láthatóvá.