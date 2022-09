Remek állapotú viking fegyverre bukkantak

A norvégiai Jotunheimen hegységében zajló régészeti munkáról korábban mi is többször beszámoltunk. A régió ősidők óta fontos vadászati helyszínnek számít, de a környéken pásztorok is tevékenykedtek. A helyi hó és jég rengeteg izgalmas leletet rejt, a klímaváltozás okozta olvadás miatt pedig egyre több tárgy válik láthatóvá. A közelmúltban például egy olyan vasnyilat találtak, amelynek még a fa vesszője is konzerválódott, de 1700 éves lábbelit is felfedeztek már a térségben.

A kutatók ezúttal egy ritka, háromélű viking nyílhegyre bukkantak – számol be a Live Science. A fegyver nagyjából ezeréves lehet, a felfedezésről a Secrets of the Ice régészprojekt számolt be a Facebookon.

A 10 centiméter hosszú tárgy vasból készült. Ez az első alkalom, amikor ilyen típusú lelet került elő az ország érintett részén. „Norvégiában ismertek háromélű nyílhegyek a viking korból, de nagyon ritkák a normál, kétélűekhez képest” – mondta Lars Pilø, gleccserrégész és a Secrets of the Ice szerkesztője.

Mint hozzátette, a háromélű nyíllal komolyabb sérüléseket lehetett ejteni a préda, jelen esetben a rénszarvas húsában. Eleinte a kutatók arra gyanakodtak, hogy a tárgy harcászati eszköz volt, és a páncéling átlyukasztására szolgált, harcászati szakértők szerint azonban túl széles ehhez.

A leletet egyelőre nem datálták pontosan, a becslések alapján ugyanakkor 1000-1200 éves lehet. A Jotunheimentől mintegy 320 kilométerre fekvő Sparbu egyik nyughelyében, illetve Leirtjønnkollen gleccserlelőhelyén előkerültek már hasonló nyílhegyek. Ezek a felfedezések megerősítik, hogy a viking korban az egész régióban gyakori volt a rénszarvasvadászat.