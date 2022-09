Megfejthették a négyezer éves, titokzatos írást

Egy új tanulmány alapján megfejthették a mai Dél-Irán területén időszámítás előtt 2300 és 1800 között használt lineáris elámi írást – számol be a Live Science. Érdekes módon azt nem tudni, hogy az írást megőrző tárgyak legálisan kerültek-e be a gyűjteményekbe.

A lineáris elámi nagyjából 40 leletről ismert. François Desset, a Teheráni Egyetem, illetve a francia CNRS kutatóközpont munkatársa és kollégái úgy vélik, most sikerült az írás mintegy 96 százalékát megfejteni. A vizsgálatban nyolc darab ezüstpohár elemzése kulcsfontosságú volt. Szakértőknek korábban más lineáris elámi szövegeket sikerült dekódolniuk. Desset-ék ezekre a korábbi elemzésekre alapoztak, a vizsgált írásokat pedig olyan hasonló korú ékírásos feliratokkal vetették össze, amelyek nagy valószínűséggel egyazon uralkodók neveit és titulusait tartalmazzák.

A lineáris elámihoz több mint 300 szimbólum tartozik. A kutatók most újabbak jelentését ismerték, 3,7 százalékuk viszont megfejthetetlen maradt. A csapat egy lefordított szöveget is közölt: „Puzur-Sušinak, Awan királya, akit I megnsušinak szeret”. Insušinak egy isten volt, a felirat a későbbiekben arra is kitér, hogy bárki is lázadjon fel Puzur-Sušinak ellen, az el lesz pusztítva. A szerzők azt tervezik, hogy egy teljesebb fordítást is közzétesznek majd.

A Live Science egy, a vizsgálattól független kutatót is elért. Jacob Dahl, az Oxfordi Egyetem szakértője, aki egy proto-elámi szöveget elemez, nem biztos benne, hogy sikeres volt a megfejtés. A kutató azzal sem ért egyet, hogy a proto-elámi és a lineáris elámi közeli kapcsolatban álltak egymással. Dahl azt is szóvá tette, hogy a Desset-ék által használt néhány felirat hamisítvány lehet.

A vizsgálatba bevont nyolc kiemelt fontosságú tárgy eredete kérdéses. A leletek közül egy egy norvég üzletemberhez és műgyűjtőhöz, Martin Schøyenhez, hét pedig egy Houshang Mahboubian nevű férfihoz köthető. A Schøyen-gyűjteménnyel kapcsolatban korábban felmerült, hogy több illegálisan beszerzett műkincs is tartozhat hozzá, a gyűjtemény kezelői viszont tagadták a vádakat. Az Mahboubian-gyűjtemény darabjainak eredete sem tisztázott.