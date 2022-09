Szkíta leletek kerültek elő Ukrajnában

Nyílhegyeket, kerekeket és kerámiatöredékeket fedeztek fel ukrán régészek – számol be a Live Science. A leletek az időszámítás előtti 6-5. század fordulójára datálhatóak, a korszakban a szkíták éltek a térségben.

A csoport azon nomádokhoz köthető, akik időszámítás előtt 800 és időszámítás szerint 300 között uralták a Kína és a Fekete-tenger közötti sztyeppét. A szkítákról Hérodotosz írt részletesen, a modern régészet és genetika alapján a népesség szibériai és kelet-ázsiai populációkból, illetve az európai Jamnaja-kultúra csoportjaiból fejlődött ki.

A kelet-ukrajnai Bilszki Történeti és Kulturális Parkban számos lelet maradt fenn a szkítáktól. Itt, a Vorszkla és a Szukha Hrunia folyó között egy hatalmas, 5 ezer hektáros településük fekszik, amelynél az elmúlt évtizedekben számos tárgyat tártak fel. A területen még ma is láthatóak a földsáncok maradványai. A megerősített település a szakértők szerint a Hérodotosz által leírt Gelonusz lehet.

A legújabb ásatáson mintegy 40 szkíta kori leletre bukkantak, a helyszínen görög étkészletek is előkerültek. Utóbbiak Attikában vagy Olbiában készülhettek. A csapat gabona és hulladék tárolására használt gödröket is felfedezett, és gazdasági épületek maradványait is megtalálták.

Ihor Koroszt, a park igazgatója szerint szkíta lakóépületeket egyelőre nem tártak fel, ezek valószínűleg egy kőbánya kialakításakor vesztek el – a bánya az elmúlt években üzemelt. Egy késő bronzkori, a szkíta kor előtti, 64 négyzetméteres házat viszont megtaláltak.