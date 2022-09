Előkelő sírokat találtak egy andoki piramisban

Forrás: Sepia Times/Universal Images Group via Getty Images

A Varsói Egyetem kutatói újabb nyughelyekre bukkantak a nyugat-perui El Castillo de Huarmey nevű építményben – számol be a Heritage Daily. A piramisszerű struktúra egy mauzóleum volt, az új sírok a wari kultúra előkelő kézművesei számára készültek.

A Wari vagy Huari Birodalom az inkák előtt virágzott a mai Peru dél- és közép-andoki részén, illetve part menti területein időszámítás szerint 500 és 1000 között. A civilizáció egyedi, jól elkülöníthető kulturális jegyekkel bírt. Az El Castillo de Huarmey előkelő kézműves galériájának nevezett részében hét sírt találtak, a nyughelyek négy felnőtt és három tinédzser maradványait őrizték. A feltárás során nagy számban kerültek elő változatos sírmellékek.

A friss eredmények cáfolják azt a korábbi elképzelést, amely szerint az építményt csakis az uralkodói család használta. Úgy tűnik, a nekropolisz az ősök tiszteletét is szolgálta, de kézműves termékeket is készítettek itt, és az elit tagjai is ide temetkeztek. „A felfedezés megerősíti azt, amit a korábbi évek alapján vártunk: az El Castillo de Huarmeyben eltemetett férfiak és nők egyaránt elköteleződtek a legmagasabb szintű kézművesség iránt, és koruk kimagasló termékeit hozták létre” – mondta Miłosz Giersz, a Varsói Egyetem régésze.

Az eddigi feltárásokon többek között 60, ülő pozícióban felsorakoztatott holttestet, uralkodói wari nők csontvázát, illetve 1300 tárgyat, köztük arany-, ezüst- és bronzleleteket fedeztek fel. A szakértők azt feltételezik, hogy a korabeliek a királyi ősök tiszteletére szervezett ünnepségeken rendszeresen kiszállították a holttesteket a sírokból, hogy kiállítsák őket.