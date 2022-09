Római kori építményre bukkantak Horvátország partjainál

Az Isztriai Régészeti Múzeum búvárrégészei egy, a Római Birodalom korára datálható mólót találtak a horvátországi Barbariga közelében – számol be a Heritage Daily. A Barbariga-fok egy földnyelv, amelyet a legendás Cissana városa után Punta Cissanának neveztek. A periódusban a térség fontos olívaolaj-termelő terület volt, a terméket az Adria északi részére exportálták.

A barbarigai római kori kikötő egy részét már korábban feltártak, a struktúra az időszámítás szerinti 1. századra datálható. Az építmény valószínűleg egy olajmalomhoz tartozott, segítségével zajlott a be- és kirakodás. A malomban 20 prés működött, a becslések alapján a gazdasághoz 240-300 hektárnyi ültetvény tartozhatott, a teljes birtok pedig 900 hektáros lehetett.

A most felfedezett, víz alatt lévő struktúra igen méretes, 56 méter hosszú és 16-24 méter széles. A mólóhoz egy L alakú, 3,1-szer 2,6 méteres, kövekből álló kiemelkedés is tartozik. A csapatnak a móló talapzatát is sikerült megtalálni, ennek elemzésével jobban megérthetik majd, hogy miként változott a tengerszint az elmúlt kétezer évben.

A környéken a hatalmas struktúra mellett kisebb leletek is előkerültek. Felfedeztek többek között amforákat, konyhai edényeket és étkezési eszközöket is.