Egy kastély, mely ma is kulturális és zenei központ

Eisenstadt (magyar nevén Kismarton) ma Burgenland tartomány fővárosa, ahol szinte minden a történelmi Esterházy-kastély körül összpontosul. Az eredetileg 1364-ben épült, gótikus kastélyt az Esterházy hercegek idővel átalakították és bővítették. A magyar arisztokrata család udvari muzsikusaként és koncertigazgatójaként szolgált itt Joseph Haydn a 18. században, de három másik zenész is nagyban hozzájárult a város zenei központi státuszához: Liszt Ferenc, Ignaz Pleyel és Luigi Tomasini. A palota ma is a kulturális élet központja.

„A mai kastély helyén hétszáz éve egy gótikus vár állt, amelynek az eredete egészen a 13. századig nyúlik vissza. A Kanizsai középkori magyar főnemesi család egy nagyszabású építkezés során vízivárrá fejlesztette, majd I. Lajos magyar király engedélyével védőfallal vetették körül, de nem csak az impozáns épületet, hanem Kismarton is. A 15. században az egész város a Habsburgok birtokába jutott. Amikor 1463-ban III. Frigyes császár és Mátyás király megkötötte a bécsújhelyi békét, a városa egész Nyugat-Magyarországgal együtt, beleértve a jelenlegi Burgenlandot is, visszakerült a Magyar Királysághoz. A kastélyt 1622-ben adták zálogba, a hitbizomány intézményével az Esterházy családnak. Esterházy Miklós alapozta meg a család jövőjét: megkapta a nádori címet, így a király után a második ember lett az országban. Miklós azonban nem kezdett semmit a gótikus vízivárral. Azt Esterházy Pál kezdte el átalakíttatni, amikor bátyja, László elhunyt az 1652-es vezekényi csatában és halála után szerepét és címét is ő örökölte. A régi kastély nyilvánvalóan semmiben sem felelt meg a nagy és méltó lakóhelyről alkotott elképzeléseinek, ezért 1663 és 1672 között megbízást adott ki annak átalakítására és megfelelő rezidenciává bővítésére. A tervezést a lombardiai comói Carlo Martino Carlone építész mesterre bízta, a végső kivitelezést azonban általában Filiberto Luchese bécsi udvari építésznek tulajdonítják. A kastély rekonstrukciója tíz évig tartott és ez adta az épületnek azt a külsőt, amelyet ma is ismerünk az udvaron és a főhomlokzaton” – mondta el kérdésünkre a helyszínen, a kastély bejárása közben Török Balázs, a kismartoni Esterházy-kastély idegenvezetője.

A kastély három emelet magasságú történelmi báltermét, vagy dísztermét jelenleg Haydn-terem néven ismerik Joseph Haydn tiszteletére, aki több mint negyven éven át négy herceget (II. Esterházy Pál, I. Miklós, I. Antal, II. Miklós) szolgált kapellmeisterként és zeneszerzőként a hercegi udvarban. Forrás: Jeki Gabriella

Akkoriban az egész palotakomplexumot mély, négy méter magas külső támfalú árok vette körül, és a kastélyba csak egy felvonóhíd vezetett. Esterházy Pál közben jó barátságba került a Habsburgokkal és az érdekeikért lobbizott, ezért I. Lipót köszönetként címet adományozott neki. A vár ura közben megpróbálta erősíteni a pozícióit a nemesség körében, ezért elkezdte a korábbiaknál jobban hangsúlyozni magyar identitását. Ezt szolgálta a mennyezetre terveztetett Attila ciklus: az Esterházyak ugyanis szívesen eredeztették magukat a hun királytól. De nem csak vele vontak párhuzamot: a kastély egyik legimpozánsabb terme a Haydn terem, ami a 20. századig Nagyteremként volt nevezetes a negyven évig itt szolgáló híres zeneszerző előtt tisztelegve. Fa padlója olyan akusztikai élményt ad, ami világszintűnek számít. A helyiség mennyezete az eredeti barokk pompájában tündököl, felelevenítve Ámor és Psziché (más írásmóddal Pszükhé) történetét. Az Esterházy család saját történetét szívesen állította párhuzamba a görög mitológia tézisével, miszerint a szerelem mindent legyőz. A szerelmespár motívumával ezért a kastély több pontján is találkozhatunk.

„A kastély eklektikus képének kialakításához II. Miklós herceg járult hozzá, aki az átépítések mellett elképesztő mennyiségű festményt és grafikát halmozott fel. Angliából hozatott egy Watt-féle gőzgépet a 19. században a park vízellátásához, ami a korának a csúcstechnikájának számított. Van itt egy úgynevezett konzolasztal is, ami dekorációs elemként szolgált: a velencei híres Briati műhely csillárokra specializálódott és csak kevés bútort gyártottak, így ebből is mindössze két darab maradt fenn. Olaszországban van még egy karosszék, nálunk pedig a konzolasztal. A szomszéd szobában Madame de Pompadour vázáinak porcelán alapjai Kínában készültek, ezeket aztán Franciaországban foglalták bronzba. A királyi ágyas halála után a személyes tárgyait elárverezték, így jutott hozzá I. Fényes Miklós herceg, a fertődi kastély építtetője. A következő teremben látható empire ezüst étkészletet már fia, Antal herceg készíttette, beolvasztotta a régi barokk ezüst étkészletét a családnak. Ez ma az ország legnagyobb ezüst étkészlete, ami 540 kilogramm színezüstből készült. Nem csoda, hogy a német költő, Goethe a kastélyt és területét „Esterházy tündérbirodalomként” aposztrofálta” – magyarázta Török Balázs.

Jelenleg a kastély múzeumként is működik, megtekinthetők benne a Haydn-terem, a hercegi, hercegnői lakosztályok, a kínai szalon, a kápolna, a kastély 500 éves pincéjében kialakított bormúzeum, a kastélypark és a hozzátartozó épületek. Forrás: Jeki Gabriella

Néhány titkot is megtudtunk a kastély történetéből:

• A legtöbb kályhának nincs elöl ajtaja, mert azokat csak hátulról nyitották, ami így tisztább körülményeket teremtetett.

• Az Esterházy család a divatban is úttörőnek számított: amikor anyagilag szorult helyzetbe kerültek és eladták Fényes Miklós gyémánt gombokkal díszített díszmagyar egyenruháját, azt egy feltörekvő vállalkozó vásárolta meg. A legenda szerint innen indult a Tiffany & Co., az amerikai luxusékszer- és speciális kiskereskedő.

• A mai német himnusz dallamát Joseph Haydn szerezte a II. Ferenc néven német-római császár, azaz a későbbi I. Ferenc osztrák császár tiszteletére. Az osztrák zeneszerző ekkortájt épp az Esterházy család szolgálatában állt.

• A közműveket már a 19. században bevezették a kastélyba.

• A kastély harangja hét tonnát nyom, amivel Ausztria második legnagyobb harangja, de csak két esetben kongatják meg: egyrészt, ha egy Esterházy herceg születik vagy ha meghal (utoljára 2014-ben szólalt meg, amikor Ottrubay Melinda, férjezett nevén galántai Esterházy Melinda hercegné balett-táncosnő elhunyt)

• A kastély kápolnájában őrzik Szent Konstantin császár ereklyéjét, amit II. Ince pápa ajándékozott a családnak a 11. században.

Az Esterházy-kastély ma Burgenland legjelentősebb kulturális emléke. A helyiségek belső építészetükkel és dekorációjukkal újra életre keltik a múltat és visszahozzák az Esterházy-család udvarának pompáját. A palota jelenleg is a kulturális élet központja, amely ünnepségek és társasági eseményeknek ad pazar helyszínt.