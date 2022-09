Nofertiti sírját őrizheti Tutanhamon nyughelye

Rejtett hieroglifákat találtak Tutanhamon sírjában, Nicholas Reeves egyiptológus szerint a felfedezés megerősíti azt az elméletet, amely alapján Nofertitit titkos kamrája is itt található – számol be a The Guardian. Reeves a British Museum egyiptológiai osztályának egykori kurátora. Mint a szakértő kiemelte, az eddigi radarvizsgálatok nem igazolták a titkos kamra hipotézisét, a hieroglifák viszont most új lendületet adhatnak a kutatásoknak.

Reeves olyan kártusokat – hieroglifákat vagy képeket tartalmazó kereteket – azonosított, amelyek azt mutatják be, ahogy Tutanhamon utódja, Aj elődjét temeti. A kereteket olyan kártusok fölé festették, amelyek arról számolnak be, hogy Tutanhamon miként helyezte nyugalomra Nofertitit, Ehnaton fáraó legendásan szép feleségét.

A dekorált északi fal későbbi kártusain az látható, ahogy Aj egy rituális szalukapát tart a kezében, és a múmia szájának kinyitását hajtja végre – a szertartás célja az volt, hogy visszaállítsák az elhunyt öt érzékét. Reeves szerint a kártusok alatt egy korábbi, rejtett név olvasható: Tutanhamoné. A kutató úgy véli, hogy a jelenet eredetileg azt mutatta be, ahogy Tutanhamon a nyughely korábbi tulajdonosát, Nofertitit temeti. Ezt megerősíti, hogy az ábrán Aj vonásai Tutanhamonéra hasonlítanak, míg a múmia Nofertitire emlékeztet.

Tutanhamon sírja az ókori Egyiptom egyik legizgalmasabb és leggazdagabb nyughelye. A sírt száz éve fedezte fel Howard Carter, a nyughelyben rengeteg tárgyat találtak. Reeves szerint a nagyon fiatalon, 19 éves korában, időszámítás előtt 1324-ben elhunyt fáraót sietve temették el. A hieroglifák alátámasztják azt az elméletet, mely szerint Tutanhamon kamrái egy nagyobb sír külső részét alkotják, amely Nofertiti maradványait őrzi. Reeves már 2015-ben bejelentette, hogy a nyughelyben készült nagy felbontású képek alapján egy rejtett ajtó lehet a sírban. Érdemes hozzátenni: a hipotézist akkor rengeteg szakértő kritizálta, a felvételeket nem találták meggyőzőnek.

Reeves régóta átfogóan vizsgálja a fáraó nyughelyét. A kutatások legfrissebb eredményeit október 28-án megjelenő könyvében foglalja össze.