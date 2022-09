Ősi, Velence-szerű városra bukkantak

Vuhszi mai városa is a vízhez kapcsoltan létezik

Egy hatalmas, vízi utakkal átszőtt város maradványait tárták fel a kelet-kínai Vuhszi városánál – számol be a Xinhua. A Vucsiabang nevű, csatornái miatt Velencére emlékeztető települést a kései tavasz és ősz korszaka (időszámítás előtt 770-476), valamint a korai hadakozó fejedelemségek kora (475-221) során építették. Előbbi periódusban a Csou-dinasztia már csak névleges hatalommal rendelkezett, a fejedelmek közti konfliktusok végül a hadakozó fejedelemségek korában csúcsosodtak ki.

Li Guangri, a vuhszi örökségvédelmi és régészeti intézet helyettes igazgatója szerint a város 800 ezer négyzetméteren terült el. A települést folyók szelték át, a korabeliek elsősorban a vízen, csónakokkal közlekedhettek. A lelőhelyen több agyagtöredék és primitív porcelán is előkerült, ezeken kívül 99 kutat is találtak, melyek 6 méteres mélységet is elérhetnek. Mint Li hozzátette, ez azt jelzi, hogy a városban rengeteg ember élt.

A település három részre osztható, egy belvárosi, egy külső, illetve egy külvárosi részre. A belváros 83 ezer négyzetméteres volt, és fal, illetve árok védte.

A lelőhelyet azt követően fedezték fel, hogy 2019-ben földművesek kerámiadarabokra bukkantak a környéken. A hatalmas romváros feltárása jelenleg is zajlik.