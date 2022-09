Évtizedekkel ezelőtt lezuhant gép roncsa bukkant elő a jégből

A Svájci Természettudományi Akadémia (SCNAT) szerint a svájci jégfolyamok tömegük 6 százalékát veszítették el 2022-ben – írja az MTI. Ez csaknem a duplája a korábbi rekordnak, amelyet a forró nyarú 2003-ban mértek. Eddig már 2 százalékos veszteség is szélsőségesnek számított.

A gleccserolvadás olyan erőteljes volt idén, hogy egy helyen felszínre került egy évezredek óta jéggel borított terület, másutt pedig régi holttestek kerültek elő. Még egy évtizedekkel ezelőtt lezuhant repülőgép roncsát is megtalálták.

Itt tavaly még mérhető volt a Schwarzbachfirn-gleccser hossza, idén teljesen eltűnt. Forrás: SCNAT

Néhány kisebb gleccser csaknem teljesen elolvadt. „A klímaforgatókönyvekből tudtuk, hogy ez a helyzet egyszer be fog következni, de csak valamikor a jövőben. Az idei nyár legdöbbenetesebb felfedezése az volt, hogy a jövő már itt van” – mondta Matthias Huss, a Glamos Svájci Gleccserfigyelő Hálózat vezetője.

Az alpesi gleccserek több mint fele Svájcban található, ahol a hőmérséklet a világátlagnál kétszer gyorsabban emelkedik. Szerte az Alpokban a kutatók kénytelenek folyamatosan javításokat végezni a mérőállomásokon, félő, hogy a műszerek az olvadó jég miatt elmozdulnak vagy megrongálódnak.

A jégveszteség évről-évre Forrás: SCNAT

A svájci gleccserek együttvéve három köbkilométernyi jeget veszítettek idén a kevés téli hó és az ismétlődő nyári hőhullámok hatására. A téli havazások általában pótolni szokták a nyáron elolvadt jeget, a friss hó pedig a napsugarak visszaverésével védi a jeget a további olvadástól.

A múlt télen viszont a szokásosnál jóval vékonyabb védelmező hóréteg esett az Alpokban, ráadásul azt is beszennyezte a szaharai homok, ami miatt több hőt nyelt el, hozzájárulva a hóréteg alatt fekvő jég felengedéséhez. Ha tovább nő az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, az Alpokban lévő gleccserek tömegük 80 százalékát veszíthetik el 2100-ig az előrejelzések szerint.

Egy másik friss hírben arról számolt be a Bajor Tudományos Akadémia, hogy Németország is szegényebb lett egy gleccserrel: a Schneeferner déli ágának gleccser mivolta megszűnt. A Schneeferner jegének vastagsága nagy területen jelentősen csökkent, és legnagyobb részén már a kétméteres vastagságot sem éri el, és valószínű, hogy már nem mozog. Míg 2018-ban a gleccser legvastagabb jegű részén 10 méteres volt a jég, mostanra ez csupán 6 méterre csökkent, és a gleccser felszíni kiterjedése is egy hektár alá esett (vagyis kisebb, mint egy kisebb bevásárlóközpont területe). Ezzel a veszteséggel Németországban négyre csökkent a gleccserek száma.