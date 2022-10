Egy Pompejinél kétezer évvel ősibb települést is betemetett a Vezúv

A Vezúv időszámítás szerint 79-ben bekövetkezett kitöréséről szinte mindenki hallott már: a felszabaduló vulkáni anyag betemette a környék római kori települését, köztük a világhírű Pompejit, különleges lelőhelyeket hagyva hátra. Az viszont már kevéssé ismert tény, hogy a tűzhányó kétezer évvel korábban is kitört, és Pompejihez hasonlóan egy bronzkori falut is konzervált. Egy új tanulmányban a szerzők ezen lelőhely izgalmas növényi maradványait ismertetik – számol be a Connecticuti Egyetem oldala.

Afragola a mai Nápoly közelében fekszik, a Vezúvtól mintegy 16 kilométerre. Mivel a helyszínen remek állapotú leletek, köztük növényi maradványok maradtak fenn, a kutatókat az a kérdés kezdte el foglalkoztatni, hogy vajon meghatározható-e, milyen hónapban történt a települést elpusztító katasztrófa.

Afragola feltárt része több mint ötezer négyzetméteres, ezzel a mai Olaszország egyik legjobban vizsgált kora bronzkori lelőhelye. A friss tanulmányban a szakértők a kitörés folyamatát írják le. Tiziana Matarazzo, a Connecticuti Egyetem munkatársa szerint Afragola kivételes állapotú, és sokat elárul a korabeli mindennapokról. „Gyümölcsök és mezőgazdasági termények megtalálásával meg tudtuk határozni a kitörés évszakát, ami általában lehetetlen” – mondta a kutató.

Levéllenyomatokat konzervált a falut is betemető vulkáni hamu. Forrás: University of Connecticut

A kitörés némi torokköszörülés után egy hatalmas, a 79-es kitöréshez hasonló, plíniuszi erejű robbanással kezdődött, amely főként északkeleti irányba küldött vulkáni törmeléket, több tíz kilométer távolságba. Ez a falu lakói számára menekülési lehetőséget is jelentett. Azután a kitörés utolsó szakaszában már kisebb, ún. freatomagmás robbanások zajlottak, s az ebből képződő hamuréteg azután vízzel keveredett Ez az anyag már a falu felé, nyugati és északnyugati irányba jutott, a vulkántól 25 kilométerre is elért, s több rétegben betemette a falut, megőrizve annak leletanyagát. Matarazzo szerint a sár és a már hűlőben lévő hamu a környező növények leveleit is bevonta, kiváló minőségű lenyomatokat hagyva hátra.

Afragolában egy olyan raktárépület is konzerválódott, amelyben növényi anyagok voltak. Az építmény egy piroklasztár hatására lángra kapott, a benne lévő anyagok pedig elszenesedtek. A maradványok elemzése alapján a kitörés ősszel történt, érett termésekre és a fák tövébe hullott levelekre is rátaláltak. A falu maradványai egy gyorsvasút építkezése során kerültek elő.