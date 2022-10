Nem csak az istenek eledele volt a csokoládé

Csokoládé egy váza oldalára festett jelenetben. Habzó italként (sötét edény az asztalon) és ételre borított szószként (alul a lábakon álló tányéron) is megtalálható.

A kakaó, a belőle készülő csokoládé a maják életének igen fontos része volt. A kakaóbab fizetőeszközként is szolgált, úgy is hívták, a fákon termő pénz, az istenek ajándékaként kapott eledel szent volt, a rituálék és vallási ünnepek része. Az elfogadott elmélet szerint csupán a legmagasabb rangú elit fogyaszthattam, s az ő kezükben is volt a kakaó forgalmazása.

A legendás kakaót és a csokoládét tehát a luxus szelleme lengi körül, ám, amint arról a Kaliforniai Egyetem (Santa Barbara) híre beszámolt, az elképzelésekkel ellentétben bárki fogyaszthatta. A korábbi vizsgálatokban azonban csak a rituálék és ünnepek során használt legdíszesebb elit edényeket mérték fel, ebből vontak le következtetést, és eddig senki se vizsgálta, mi lehetett az átlagemberek edényeiben. Egyszerűen nem tudtuk tehát azt, hogy a kakaótermesztők, vagy épp a kakaóligetek közelében élők fogyasztották-e az istenek eledelét?

A kutatók most épp ezért olyan kerámiaedényeket (54 edénytöredéket) vizsgáltak meg az El Pilar területén feltártakból, amelyeket az átlagemberek használtak, s a kakaóban lévő molekulák, mint a teobromin, a koffein és a teofillin maradványait keresték. A PNAS folyóiratban közzé tett tanulmány szerint arra jutottak, hogy a kakaót egyáltalában nem csak az elit ünnepein fogyasztották.

A vizsgált edénytöredékek egy része Forrás: University of California

„A kakaó fogyasztása mindenki számára elérhető luxus volt, és fontos, hogy a vele kapcsolatos rituálénak elengedhetetlen kelléke volt” – mondta Anabel Ford, a kutatás vezetője. A kémiai vizsgálatokban a teofillin jelentette az árulkodó jelet, ezt a molekulát ugyanis semmi mással nem lehet összetéveszteni, így kizárólag a kakaóból kerülhetett az edények falába (teobromin számos más növényben is van). Egy egészen más jellegű kutatásból ismertek voltak e molekula jelei, és így csak alkalmazni kellett a már kidolgozott vizsgálati módszert a régészeti leleteken is. Az elképzelést tesztelték is a kutatók, és ekkor derült ki, hogy számtalan edényben megtalálható a kakaóra utaló molekula.

A tálakban keverhették a csokoládét, a kancsókban melegíthették (ez a tradicionális elkészítési mód része volt), a tányérokba pedig úgy juthatott, hogy a fogyasztott ételeket ehették csokoládés szósszal, ahogy a ma is divatos mole poblanot.

A kutatók szerint mindezek a vizsgálati eredmények egyértelműen jelzik, hogy a késő klasszikus korban a maja lakosság is fogyasztott kakaót, csokoládét, vagyis az istenek eledele távolról sem csak az elité volt. Ez azonban nem kisebbíti a kakaó értékét, hanem a fontosságát hangsúlyozza.