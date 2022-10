Hercules ókori szobrára bukkantak

A Szaloniki Arisztotelész Egyetem csapata egy közel kétezer éves szoborra bukkant Filippi ókori városánál – számol be a Heritage Daily. Az alkotás az antik mitológia egyik legismertebb alakját, Héraklészt, azaz Herculest ábrázolja.

Filippi a mai észak-görögországi Kavála közelében fekszik. A település neve eredetileg Krenidesz volt, alapítói Thasszoszról érkeztek időszámítás előtt 360-359-ben. II. Philipposz makedón király néhány évvel később, 356-ban hódította meg a várost, ekkor nevezte el saját magáról. Filippi idővel Makedónia, majd a Római Birodalom fontos aranybányavárosává vált. A település a 14. században, az oszmán hódítást követően néptelenedhetett el.

A lelőhelyen a legújabb ásatás során egy, az időszámítás szerinti 2. századra datálható szobrot találtak. Az alkotás Herculest, Jupiter isten és a halandó Alcmena fiát ábrázolja. Hercules az ókori világban amolyan szuperhős, úgynevezett hérosz volt.

A szobrot a város egyik főútja mellett, egy kereszteződésnél fedezték fel. A helyszínen egy szépen dekorált házakkal határolt tér állt, talán egy szökőkút is volt itt. A lelet töredékesen maradt fenn, és még a bizánci korban, a 8-9. században is felhasználhatták egy épület díszítésére. Eredetileg a szoborhoz több attribútum is tartozhatott, így oroszlánbőr és egy bunkósbot.