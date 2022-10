1400 éves királyi csarnokra bukkantak

Kelet-Anglia legkorábbi királyainak csarnokát tárták fel a nyáron Rendleshamben – számol be a BBC. Christopher Scull, a Cardiffi Egyetem munkatársa szerint ez a legnagyobb és tárgyakban leginkább gazdag település a korabeli Angliából. A lelőhelyet egy közösségi ásatás során találták meg, amelyet a Suffolk Megyei Tanács szervezett.

A csarnokról a 8. századi szerzetes és történetíró, Beda Venerabilis is megemlékezett. Az építmény 23 méter hosszú, 10 méter széles, és egy több mint 50 hektáron elterülő település is tartozik hozzá. 570-től 720-ig innen ellenőrizték Kelet-Anglia királyságának legfőbb tartományát. Beda Venerabilis szerint Æthelwold király támogatása mellett Rendleshamben keresztelték meg Swithhelm keleti szász királyt valamikor 655 és 663 között.

Scull úgy véli, a lelőhely felfedezése nemzetközi jelentőségű. Rendlesham az egyetlen ismert helyszín, ahol egy korai angol királyi központ tágabb települési és táji kontextusa is fellelhető. A környéken olyan fémtárgyak is előkerültek, amelyek társadalmi rétegeken keresztül árulkodnak a korabeliek mindennapjairól és tevékenységeiről. A csarnokhoz tartozó árokban a középkori lakomák maradványait is megtalálták, de személyes tárgyakat és edénytöredékeket is felfedeztek.

A lelőhelyen korábbi, a római periódusra (1. század), illetve a neolitikumra (időszámítás előtti 4. évezred) datálható települések nyomait is azonosították. A feltáráson több mint 250 önkéntes, köztük gyerekek vettek részt.