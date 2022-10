Helyrehozhatatlan kár keletkezett a Húsvét-sziget szobraiban

A Húsvét-sziget több ikonikus szobra, úgynevezett moaija is megrongálódott a Chiléhez tartozó szigeten tomboló tűzben – számol be a The Guardian. A lángok átvonultak a helyi UNESCO világörökségi helyszínen, a Rapa Nui Nemzeti Parkon, a park közleménye alapján több mint 100 hektár érintett. Carolina Perez chilei örökségvédelmi államtitkár szerint a tűz 2022. október elején keletkezett.

A Húsvét-szigeten – rapanui nyelven Rapa Nuin – több mint ezer, feltételezhetően ősöket ábrázoló kőszobor maradt fenn, amelyek közül a legkorábbiak a 13. századból származhatnak. A tűz a Rano Raraku vulkán körüli területet érintette a leginkább, itt, illetve a helyi kőbányában, a becslések alapján több száz moai áll.

Ariki Tepano, a Ma’u Henua Őslakos Közösségi Parkért felelős igazgatója szerint a károk helyrehozhatatlanok: „A moaik teljesen elszenesedtek, és látható a tűz hatása rajtuk.” Pedro Edmunds Paoa a Húsvét-sziget polgármestere kiemelte, a lángok hátterében nem baleset állt, a szigeten minden tüzet emberek okoznak.

Több szobor is megrepedezett az extrém hő miatt, de a szakértők egyelőre nem végeztek teljes kárbecslést. A park a Covid-19 miatti lezárást követően augusztus 5-én nyílt meg ismét a turisták előtt.